Sju kommunalråd kräver bättre polisnärvaro – vill att polisen lever upp till löftena

Därför gör man nu gemensam sak en en fråga som känns glödhet.

– Vi har begärt ett möte med polisledningen och det kommer att genomföras den 22 juni, skriver Mikael Thalin (c), ordförande i Kommunstyrelsen i Orsa kommun.

Kommunerna har spaltat upp ett antal frågor man vill ha svar på från polisledningen.

Det man, bland annat, vill få klarhet i är:

• Norra Dalarna har en mycket stor besöksnäring som vissa perioder ökar befolkningen rejält. Hur syns detta i den interna resursfördelningen inom polisen?

• Polisen klarar just nu inte avatt upprätthålla medborgarlöftena i en del kommuner. Vad avser polisen göra föratt komma till rätta med det?

• Det är många avgångar inompolisen och därmed vakanta tjänster. Hur kan det ändå vara brist på ekonomiska resurser i Dalarna?

• Hur ser polisen på att kommuner tvingas gå in med bevakningsföretag för att kompensera för alldeles för få polisresurser?

I den skrivelse som undertecknats av kommunalråden Mikael Thalin (c), Orsa, Anna Hed (c), Mora, Peter Egardt (s), Älvdalen, Hans Unander (s), Malung-Sälen, Ulrika Liljeberg (c), Leksand, Annette Riesbeck (c), Rättvik och Stina Munther (c), Vansbro kräver de bättre polisnärvaro i kommunerna – inte minskad.

"Polisledningen måste prioritera resurserna utifrån de medborgarlöften som är skrivna" står att läsa i den skrivelse som skickats till polisledningen.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android