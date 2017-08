Så inträffade björnattacken i Orsa rovdjurspark

En 19-årig kille arbetade som djurskötare vid Rovdjursparken i Orsa. Han skulle under fredagsmorgonen tagit med sig en familj in i ett hägn för att ge björnarna ny mat och rengöra hägnet – men då något gick oerhört fel, en av fjolårets björnar tog sig in i hägnet där de befann sig och attackerade killen.

– Det är en tung dag och jag beklagar det som har inträffat. Det var ju en kollega till mig och jag tänker på honom och hans familj.