När vårfloden väntas töms sjöar på vatten "Var extra försiktig på isen"

Att vistas på isen på en sjö med reglerad vattenyta kan vara förrädiskt, särskilt när våren nalkas.

- Sjöarna tappas på vatten för att undvika översvämning. Följden blir att isen blir tunn vid in- och utlopp, säger Rickard Undevik som vill varna allmänheten.

När nätterna är kalla och dagarna varma kan det bli dessutom bli återfrysning av isen.

– Man kanske tror att isen är jämntjock med det är förrädiskt så här års. Vårisar kan vara inbjudande för skridskoåkning och annat men man måste ha kännedom om den is man ska bege sig ut på, säger Rickard Undevik.

Om du själv går igenom isen

Vänd dig tillbaka från där du kom! Där höll isen.

Ta det lugnt. Det kan kännas mycket obehaglig att hamna i kallt vatten, men du klarar många minuter i vattnet innan kylan minskar din förmåga att agera.

Ta fram isdubbarna, men behåll handskarna på. Arbeta metodisk tillbaka till stabil is. Försök häva dig upp på isen med armbågarna nära kroppen. Har du kommit långt ut på svag is, kan du behöva bryta is en bit innan du når stabil is.

Kryp och åla långt upp på bärig is innan du reser dig.

Är hjälp på väg, ligg still för att spara krafter och värme.

Om du ser någon gå igenom isen

Larma 112 så tidigt som möjligt.

Närma dig vaken från samma håll som den nödställde kom. Där finns is som bär.

Ha alltid något mellan dig och den nödställde, t.ex. en lina, ispik, livboj eller trädgren.

Ta det lugnt. Om personen är vid medvetande och inte har ansiktet under vattnet har du tid att planera räddningen ordentligt. Tänkt på din egen säkerhet. En livräddare i ännu en vak gör mer skada än nytta.

Använd flythjälp och en lina bakåt som säkring om du måste ge dig ut på tunn is.

Källa: issäkerhet.se