Oppositionen kräver tillfälliga stafetter för att lösa personalkrisen vid kirurgen i Falun

Under hösten ställdes alla operationer in vid kirurgen i Falun. Detta på grund av en tilltagande sjuksköterskebrist som gjort att 20 av totalt 74 vårdplatser stängts sedan 2016.

Ett åtgärdsprogram sattes in av landstingsledningen under hösten, bland annat lånades ambulanssjuksköterskor in, vilket resulterade i att stängda vårdplatser öppnades - till totalt 64. Oppositionen stod bakom åtgärderna.

Vi kan inte låta vårdplatserna bli färre igen

Under måndagen meddelade landstinget att sex av de nyligen återöppnade vårdplatserna stängs igen - fram till den sista april - på grund av en fortsatt sjuksköterskebrist.

– Detta är fel väg att gå. Vi kan inte låta vårdplatserna bli färre igen, säger han.

Oppositionen betonar att det åtgärdsprogram som satts in för att lösa personalbristen vid kirurgen är i grunden bra.

– Men de får verkan fram mot sommaren. Vi kan inte vänta så länge. Vi måste därför ta in stafettsjuksköterskor - tillfälligt. Det löser situationen tills de mer långsiktiga lösningarna med personalinsatser, utbildningsinsatser och upphandling av externa vårdgivare hinner få verkan, säger oppositionsråd Ulf Berg (M).

Att då ta bort vårdplatser är en farlig signal att ge

Sjukvårdsalliansen konstaterar att många i länet redan i dag står i kö för kirurgiska ingrepp.

– De mer akuta livsavgörande operationerna har vi fått kontroll på de senaste månaderna. Men kön till de mindre akuta operationerna är lång. Senaste uppgiften jag har är att 1 400 väntar på operation. Att då ta bort vårdplatser är en farlig signal att ge. Vi måste kapa även dessa köer, säger han.

Ulf Berg tror att det gått prestige i frågan.

– Stafettstoppet verkar vara heligt för landstingsledningen. Vi vill inte heller ha permanenta stafettsjuksköterskor, men tillfälligt bör vi kunna ta in sådana. För att lösa en tillfällig situation, säger han.

Landstinget har sedan sommaren i Borlänge hyrt in externa vårdgivare för att kapa köerna till prostatavården.

– Det har fått en mycket god effekt. Vi borde därför tillfälligt kunna ta in stafettsjuksköterskor i vår egen verksamhet. Då slipper vi stänga vårdplatser som behövs, säger Ulf Berg.

Sjukvårdsalliansen kommer därför driva frågan politiskt.

– Om Sverigedemokraterna i landstinget röstar för vårt förslag har vi en majoritet för det - detta om Centerpartiet också ger oss sitt stöd. Det är med andra ord upp till Centerpartiet att avgöra detta, säger oppositionsråd Ulf Berg (M).

Läs också: Kirurgkrisen fortsätter.

Läs också: Ställer in alla planerade operationer.

Läs också: Kirurgen opererar igen.