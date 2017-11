Nattens nyheter: Ung trio anhållen efter stöld i matbutik

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

En matbutik i Dala-Floda utsattes för en stöld under söndagen. Tre män greps på bar gärning. Under söndagskvällen förhördes männen, därefter beslutade åklagare att anhålla trion.

Väder:

Solig dag. Molnen passerar österut under morgonen och förmiddagen och följs av klart väder. På dagen 2-6 grader. I Dalafjällen ett par minusgrader.

Internationellt:

Minst 26 döda efter masskjutning i Texas. Skytten gick in under under söndagsgudstjänsten i en kyrka utanför San Antonio och började skjuta. Enligt lokala medier har 26 personer dödats och 30 skadats.

Sport:

