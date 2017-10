Nattens nyheter: Kvinna till sjukhus efter arbetsplatsolycka ► Man gripen för grov kvinnofridskränkning ► Bilist krockade med älg

Lokalt:

Tidigt på lördagsmorgonen inträffade en viltolycka på E16 i Borlänge. En bilist krockade med en älg.

En kvinna blev under natten misshandlad av en närstående man i deras bostad utanför Saxdalen väster om Ludvika.

Under natten till lördagen fick en kvinna föras till akuten efter en arbetsplatsolycka på Outokumpu i Avesta.

Strax före midnatt larmades brandkåren till en brand på Hjortnäsheden i Leksand. Ett vittne hade sett hur tre ungdomar antänt en soptunna.

Sent på fredagskvällen kolliderade två bilar på riksväg 26 i Vansbro. En av bilförarna smet från olyckan och sprang in i skogen, och polisen söker just nu efter bilisten.

Tidigare under kvällen inträffade en mindre markbrand i Fageråsen nordväst om Mora.

För Plus-kunder:

► Så fungerar fartkamerorna – och här är fartsyndarnas vanligaste trix för att inte åka fast

► Dina gamla vinylskivor kan vara värda tusenlappar – här är 16 skivor du vill hitta i förrådet

► Hundparkeringar ska göra det tryggare för hunden när ägaren handlar

Väder:

Här hittar du väderprognosen för din kommun i dag

Karta: Så är läget på vägarna

Sport:

Pantern avgjorde mot Leksand med en sekund kvar av förlängningen

För Plus-kunder: Talangerna fick chansen i förstalinan – och tog den: "Kul att att han satte oss i första"

Tipsa DT:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 eller mejla 72023@dt.se.

Följ DT:

Facebook: DT.se

Twitter: DTnyheter

Tipsa Avesta Tidning:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med Avesta Tidning? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 eller mejla redaktionen@avestatidning.com.

Följ Avesta Tidning:

Facebook: Avesta Tidning

Twitter: AvestaTidning