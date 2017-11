Nattens nyheter: Kvinna klämdes fast i bil efter singelolycka och stor polisinsats strax utanför länsgränsen

Lokalt:

En stor polisinsats pågick under sex timmar i en by strax öster om Dalagränsen, där en man hade knivhotat sin granne och dennes hund.

En påverkad tjuv hittades med mat i fickorna inne på Hemköps lager i Falun. Mannen smet från butiken men greps senare av polis.

En kvinna klämdes fast och fick klippas loss ur bilen efter att ha kört av riksväg 70 i närheten av Garsås utanför Mora. Kvinnan fördes till sjukhus och en hund som också hade färdats i bilen fick föras till veterinär.

En trafikolycka inträffade på Forsbackavägen i Borlänge sent på tisdagskvällen. En Epa-traktor voltade av vägen.

För Plus-kunder:

►Leif rasar mot kommunens halkbekämpningsmedel - "Det är åt helvete"

►Muskelsjuke Gigi ska utvisas – riskerar livet om han sätts på planet: "Det är inte värdigt"

►Borlänges kommunalråd efter Dalkurds hårda kritik: "De för något typ av krig mot kommunen"

Väder:

Det blir mest klart och soligt under dagen, möjligen kan en del moln med snö dra in längst i norr och i östra länet under förmiddagen. Temperatur från -3 till +4 grader och vind omkring väst.

Karta: Så är läget på vägarna

Sport:

[+] Persson med hattrick i Mora–krossen: "Vill sprida ut målskyttet mer"

Tipsa DT:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 eller mejla 72023@dt.se.

Följ DT:

Facebook: DT.se

Twitter: DTnyheter

Tipsa Avesta Tidning:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med Avesta Tidning? Tipsa oss här eller skicka sms/mms till 72023 eller mejla redaktionen@avestatidning.com.

Följ Avesta Tidning:

Facebook: Avesta Tidning

Twitter: AvestaTidning