Nattens nyheter: Klass 1-varning för snöfall i Dalarna

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för snöfall under måndagen. Men ovädret fortsätter även en bit in under tisdagen.

Tidigare på söndagskvällen voltatde en bilist flera varv på väg 583 i Mockfjärd. Föraren kom över på fel sida. Bilen körde sedan ner i diket och voltade flera varv.

► Prästen i Långshyttan orolig över konsekvenserna: "Kan leda till att man inte vågar ingripa"

► Flygplatschefen om dramatiken i Mora: "Planet klarade landningen förvånansvärt bra"

► "Rosen" efter andra raka nollan: "Kan väl bara må fantastiskt"

Efter söndagens valomgång i det franska presidentvalet står kampen om presidenttiteln mellan oberoende Emmanuel Macron och högerextrema Mariane Le Pen.

Tre dagar efter skadan kommer Zlatan Ibrahimovics första ord: "Att ge upp är inte ett alternativ”, skriver han på Instagram.

