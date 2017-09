När fritidshusen "bommas igen" slår tjuvarna till – "Inbrotten har blivit kostsammare"

Det finns sätt att minimera riskerna under den mörka årstiden – enligt försäkringsbolaget If.

– Det är viktigt att skydda fritidshuset även under den kalla årstiden. Omkring hälften av alla skador inträffar mellan oktober och april när många sommarstugor står tomma, säger Lars Silfverswärd, ansvarig för säkerhetsförebyggande arbete på If, i ett pressmeddelande.

– Men med enkla medel kan man förebygga och förhindra att många av dessa skador uppstår, fortsätter han.

Statistik från Brå visar att 5 800 inbrott i fritidshus anmäldes under 2016. De ökar också i antal under hösten när ägarna har "bommat igen" för året.

– Oktober sticker ut i statistiken. Förra året anmäldes över 20 procent fler inbrott i fritidshus i oktober än under övriga månader, året innan dess var det 13 procent fler än genomsnittsmånaden, säger Lars Silfverswärd.

– Inbrotten har blivit allt kostsammare i takt med att stugorna utrustas med högre standard. Sommarstugorna fylls med dyr hemelektronik och annat som tyvärr är intressant för tjuvar, fortsätter han.

Skadorna kan begränsas genom att fritidshusägare gör förebyggande åtgärder.

– Tjuven väljer alltid den lättaste vägen. Ett bra skalskydd försvårar jobbet för tjuven. Med en bortasäker låsning av dörrarna kan man till exempel förhindra att tjuven enkelt kan bära ut stöldgodset, säger Lars Silfverswärd, i pressmeddelandet.

Ett problem för fritidshusägare är även fukt- och vattenskador som kan uppstå. Omrking 200 miljoner kronor kostar det försäkringsbolagen årligen.

Skadedjur är något annat man inte vill råka ut för. Inte minst möss söker sig in i huset när vintern kommer och det blir kallt.

– Se till att huset är helt tätt – ett hål behöver inte vara större än några få millimeter för att en mus ska lyckas ta sig in. Skadedjur kan vara svåra att bekämpa när de väl har tagit sig in i huset, betonar Lars Silfverswärd på If.

FAKTA: Tips för skydd mot inbrott och stöld

Installera låsbara fönsterlås till alla fönster.

Användgodkänt hänglås med kätting eller vajer för värdesaker som förvaras utomhus under vintern, som till exempel trailer, cyklar, stegar.

Lämna inte stöldbegärliga saker i stugan. Dyr hemelektronik, sprit och annat är intressant för tjuvar.

Märk föremål med Märk DNA så att dina värdesaker blir mycket mindre värda för tjuvar och hälare, och ökar risken att åka fast.

Använd utomhusbelysning med rörelsesensor.

Om du har en båt på en släpvagn på din tomt under vintern – säkra släpvagnen med ett godkänt släpvagnslås.

Installera hemlarm – det har en avskräckande effekt samtidigt som man slipper gå runt och oroa sig över om någonting har hänt under vintern.

Om ett hemlarm känns lite stort för sommarstugan, kan övervakningskameror vara ett alternativ för att hålla lite koll på stugan under vintern.

Använd GSM-baserad fjärrkontroll som gör att du kan styra el-uttag med din mobil (genom app eller SMS). Denna är också bra för att sätta på (och stänga av) el-drivna värmeelement om det blir för kallt i huset.

Be en granne titta till huset med jämna mellanrum om du själv inte har möjlighet att se efter det

Källa: If.

FAKTA: Så minimerar du risken för skador

Stäng av huvudvattenkranen. Då begränsas skadorna om något rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage.

Öppna alla vattenkranar, även om du har underhållsvärme i huset.

Rensa brunnar och vattenlås. Frostskydda alla vattenlås (handfat, golvbrunnar och toaletter).

Öppna luftventilerna för att säkra god luftcirkulation och motverka fukt- och mögelangrepp.

Om huset är vinterbonat eller isolerat - ställ in underhållsvärme på minst 10 grader.

Om huset är oisolerat rekommenderas att värme och el stängs av helt under vintern.

Placera ut råttgift. Men kom ihåg att lägga fram en tydlig påminnelse till dig själv och andra.

Häng undan madrasser, kuddar och täcken som möss och råttor gärna använder som bomaterial.

Dra ur alla elledningar från vägguttagen.

Rensa hängrännor. Annars finns risk för vattenskador på fasad och grund.

Placera avledningsrännor från stuprörens mynningar, så att regnvatten leds bort från huset

Källa: If.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android