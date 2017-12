Två nya ordföranden för Vasaloppet

Vasaloppsorganisationen består av Vasaloppsföreningen Sälen-Mora, som är en ideell förening, och Vasaloppets Marknads AB, som är ett aktiebolag.

Båda organisationerna byter nu ordförande då Ulf Hållmarker, tidigare ordförande i Vasaloppsföreningen Sälen-Mora och Sven von Holst, tidigare ordförande i Vasaloppets Marknads AB, båda lämnar sina poster.

Per Kempe blir ny ordförande för Vasaloppets Marknads AB.

– Att stötta organisationen i förvaltning och utveckling av Vasaloppet är en ynnest. Tillsammans ska vi verka för att vår nationalklenod fortsätter mot framtida segrar, säger Per Kempe i ett pressmeddelande från Vasaloppet.

Ny ordförande för Vasaloppsföreningen Sälen-Mora blir Jonas Estéen, som funnits med i Vasaloppets styrelser sedan 2010.

– Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta vidare med Vasaloppets utveckling som ordförande, säger Jonas Estéen i pressmeddelandet.

I slutet av november hade både styrelserna årsmöten, och kan efter det konstatera att man räkenskapsåret 2016/2017 hade en omsättning på cirka 150 miljoner kronor.

– Det är glädjande att kunna rapportera att Vasaloppet står sig starkt framåt och att vi nu även har nya ordföranden på plats inför 2018 efter att Ulf Hållmarker och Sven von Holst valt att avgå efter att båda varit verksamma över 30 år inom Vasaloppsorganisationen, säger Vasaloppets vd Eva-Lena Frick i pressmeddelandet.

Av omsättningen på 150 miljoner kronor kommer cirka 25 miljoner att gå tillbaka till föreningsliver, i form av ersättningar till de över 50 funktionärsföreningar som är med och jobbar med arrangemangen och genom sanktionsavgifter till Svenska Skidförbundet och Svenska Cykelförbundet.

Varje års överskott går fördelas mellan ägarföreningarna IFK Mora idrottsallians och Sälens IF, där en stor del av pengarna får till barn- och ungdomsverksamheten.

Under styrelsemötet valdes också tre nya ledamöter in i Vasaloppsföreningen Sälen-Mora, nämligen Karin Torneklint, Henk Noback och Kjell Jansson. Annichen Kringstad valdes in som ny ledamot i Vasaloppets Marknads AB.

