Titta in i Moraspelarnas nya lyxbuss – drivs med matrester: "En investering på över fyra miljoner"

– Det är ett mycket klimatsmart alternativ till fossila drivmedel. HVO tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter som vegetabiliska och animaliska fetter från bland annat matrester, berättar Michael Wikström, vd Siljan Buss.

Bussföretaget har varit parter till Mora IK under flera år. Under hösten 2017 blev det klart med en förlängning av samarbetet. I samband med det köpte Siljan buss in den nya dubbeldäckaren.

– Man kan säga att den gamla bussen uppnått pensionsålder. Vi lyssnar in vilka behov klubben har för spelare och ledare när vi köpte bussen, en investering på över fyra miljoner, berättar Michael Wikström.

Ett hockeylag i elitserien åker väldigt mycket till de olika matcherna. Det blir många hundra mil under en säsong då behövs alla bekvämligheter.

– Den nedre delen med 16 platser använder ledare. Där planeras inför matcher och samtal med spelarna kan göras i avskildhet. Där finns toalett, köksavdelning med ugn. Bussen, en VDL Futura fullt utrustad med modern teknik, wifi och eluttag vid varje säte för spelarnas egna mobiler och datorer. Bussen har upp till 79 sittplatser och både IK:s juniorlag och a-lag kommer att åka med bussen.

När inte Mora IK använder bussen kan företag och organisationer boka den för andra ändamål.

– Övre planer har 58 platser och bord och sittgrupper där spelarna förbereder sig inför matcherna. Bussen innehåller all den senaste tekniken för en säker körning, berättar Michael.

Hans Lans, busschaufför har kört Mora IK:s lag sedan 17 år tillbaka.

– Det är en livsstil och skulle inte fungera om man inte gillar hockey och laget, säger Hans, som hittills kört tio varv runt ekvatorn med laget eller till 500 bortamacher.

För att klara de långa och många körningarna tränar Hans mycket, både kyrkbåtsrodd, löpträning och styrketräning. Dessutom är han, som han kallar sig själv, låtsasmaterialare.

– Jag fyller på vattenflaskorna och sånt där. Jag är mycket hockeyintresserad och har en förstående familj, annars skulle det här livet inte fungera, säger Hans och förbereder den nya bussen inför nästa bortamatch.

Fakta Siljan buss AB

Siljan Buss bedriver skol- linje- och beställningstrafik med buss och taxi i Dalarna. Företaget har totalt närmare 170 medarbetare, varav majoriteten framför bolagets 115 fordon stationerade i Borlänge, Orsa, Mora, Rättvik och Leksand.

Utvecklingen inom bussbranschen går fort framåt och att vi kör våra bussar med miljövänligt drivmedel är en självklarhet för oss. Det är ju faktiskt rätt häftigt att vi har matrester i tanken"

Michael Wikström vd Siljan buss