Nytt välgörenhetsprojekt gläder barn i Mora: "I juletider är det extra tufft"

Att ta humanitärt ansvar och aktivt bekämpa bland annat fattigdom är ett av Rotarys prioriterade mål.

Det kan även utföras lokalt och därför har Mora Rotaryklubb, tillsammans med diakonin i Mora och Mora Köpstad, initierat välgörenhetsprojektet Glädja barn i Mora.

– Det finns barn i Mora som har föräldrar som får välja mellan mat i magen eller låta barnen vara med på fritidsaktiviteter. I juletider är det extra tufft och därför har vi första insamlingen nu inför jul. Alla pengar vi får in går oavkortat till barn vars föräldrar inte har möjlighet att köpa julklappar och annat som hör julen till, säger Annethe Andersson, president i Mora Rotaryklubb.

Välgörenhetsprojektet och julinsamlingen lanserades i samband med Moragalan den 27 oktober och bara under den kvällen inkom 11 000 kronor.

För pengarna som kommer in under julinsamlingen kommer Mora Rotaryklubb att inhandla presentkort i Mora Köpstad för samma belopp. I samband med Rotarys jullunch den 11 december överlämnas dessa till Diakonin i Mora.

Diakonin kommer i sin tur ser till att presentkorten kommer till föräldrar som behöver ekonomisk stöttning för att kunna ge sina barn julklappar.

– Genom det här kan alla vara med och göra skillnad i juletid för dem som verkligen behöver det, säger Annethe Andersson.

För att bidra till Glädja barn i Moras julinsamling swischas 100, 500 eller 1000 kronor till Mora Rotaryklubb på nummer 123 553 0134.

– Vi kommer att fortsätta samla in pengar under 2018. De kommer bland annat att kunna hjälpa barn att medverka på aktiviteter som de annars inte har möjlighet att vara med på. Drömmen är att kunna hyra Tomteland helgen innan skolorna börjar och bjuda in alla barn i Mora till en rolig dag, avslutar Therese Nielsen, klubbmästare Mora Rotaryklubb.