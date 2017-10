Hunden Zelma har sprungit bort – ägaren Johanna vädjar om tips

Zelma, som är av rasen pumi, ungersk vallhund, sprang bort i torsdags under en promenad. Det hela skedde under kvällen då husse Jimmie Lindberg var ute med Zelma och precis var på väg in i huset igen.

Alldeles då kom en kille gående med skateboard och när han slänger ner den på trottoaren för att börja åka blir Zelma skrämd av det plötsliga ljudet. Hon springer då iväg mot Morkarlby skola. Efter det har Zelma inte synts till.

– Husse hann inte få stopp på henne då, säger Johanna Bastman.

Efter att Zelma sprang bort har Johanna kontaktat polisen, hon har gått ut med händelsen i sociala medier och satt upp affischer i Mora.

– Jag vill att folk gärna kan kolla på sina tomter och under altaner och liknande om hon kan ha gömt sig där, säger Johanna Bastman.

– Hon är lite rädd och försiktig av sig, ganska osjälvständig, så om man ser henne bör man inte försöka locka på henne eller fånga in henne, utan bara kontakta oss eller polisen.

I eftermiddag kommer en sökhund som ska hjälpa till i letandet.

Kontakta polisen eller Johanna Bastman om ni ser Zelma.

Johannas nummer är 070 375 69 27