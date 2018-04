Det verkar som att KAIS Mora behöver pressen på sina axlar för att leverera på toppnivå. Detta fick denna gång representeras av Therése Karlsson som för första gången i slutspelet gjorde en bra förstaperiod. Det var också första gången i slutspelet som Karlsson inte fick starta i förstakedjan, just i femte och avgörande matchen blev hon nämligen nedflyttad till tredje. Precis på samma sätt känns det som att Mora behöver ligga under med 2-1 i matcher mot Täby för att komma igång och ge allt i varje närkamp verkar också en degradering i linorna sätta fart på Karlsson.

Hemmalaget var sannerligen hårda i närkamperna under första perioden, det var ingen tvekan i duellerna med Wickström och Tschöp den här gången. Lyft av publiken gjorde man både 1-0 och 2-0 genom Anna Wijk och Jessika Eriksson, detta utan att Täby hade några riktiga farligheter i första perioden.

I andra perioden var det istället gästerna som malde på och vann närkamperna samtidigt som man ägde boll större delen av tiden. Detta övertag skulle komma att avbrytas när Amanda Öman blev fasthållen och fick med sig en Täbyutvisning sex minuter in i perioden. I det numerära överläget kunde My Kippilä bomba in 3-0. Samma Kippilä blev ett par minuter senare utvisad för för otillåten trängning, men fantastiskt spel i numerärt underläge av hemmalaget förlamade Täby i deras desperata kamp för att nå reducering. Resten av perioden bestod av ganska hård press från gästerna men Täby hade inte riktigt skärpa i avsluten denna kväll. Med en tremålsledning och 20 minuter från biljetten till Globen lämnade hemmaspelarna planen.

Det var ett otroligt fokuserat och taggat bortalag som stegade in på planen inför sista perioden. Klockan hade inte ens tickat upp i en minut när Täbys stjärna Moa Tschöp pricksköt in bortalagets första mål. Mora svarade direkt genom en fantastisk brytning av Tone Einstulen följt av en framspelning till Moa Gustafsson som satte den i krysset. Täby skulle svara på det både en och två gånger. Först genom Louise Wickström som plockade fram trollspöet och pangade in bollen på volley, sedan genom Stålhult som sköt från distans. När bortalaget satte 4-3 kunde Roger Jonsson och de andra på Morabänken knappt andas.

Andas ut kunde Jonsson och de andra göra när Malin Andréasson styrde in 5-3 under ett numerärt överläge och hallen lyfte för att segla iväg ut i Morakvällen. Det blev också 6-3 och 7-3 av bara farten och resten av matchen stod samtliga rödklädda i hallen upp och klappade händerna samtidigt som man sjöng: "Vi ska till Globen".

Och Globen kommer det alltså att bli för KAIS Mora. SM-finalen spelas återigen mot IKSU och datumet är den 21 april.

Björn Daniels

KAIS Mora – Täby FC IBK

7–3 (2 - 0, 1 - 0, 4 - 3)

Första perioden: 1-0 (07:42) Anna Wijk, 2–0 (11:52) Jessika Eriksson (Malin Lundquist)

Andra perioden: 3-0 (06:45) My Kippilä (Anna Wijk)

Tredje perioden: 3-1 (00:57) Moa Tschöp (Jennifer Stålhult), 4-1 ( 02:44) Moa Gustafsson (Tone Einstulen), 4-2 ( 04:15) Louise Wickström (Julia Croneld), 4-3 (06:52) Jennifer Stålhult (Louise Wickström), 5-3 (11:49) Malin Andréason (My Kippilä), 6-3 (16:46) Anna Wijk (Malin Andréason), 7-3 (17:15) Jessika Eriksson (Malin Andréason)

Domare: Jörgen Andersson, Falun, Daniel Dufvenberg, Borlänge

Publik: 843