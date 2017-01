Rotary i Malung fick en insyn i revision

Senaste mötet i Malung-Sälens Rotaryklubb leddes av president Ylva-Li Form som berättade att hon under jul- och nyårsuppehållet hade besökt två schweiziska rotaryklubbar med två helt olika programinriktningar. Det ena hade inget annat tema än att alla närvarande helt enkelt fick samtala med varandra under otvungna former. Det andra var en representant för ett batteri tillverkningsföretag som talade om utvecklingen i den branschen bland annat tros att elbilar år 2025 i stort sett har ersatt tillverkningen av dieselbilar.

Auktoriserade revisorn presenterade revisionsföretaget PwC. Mats Niss Jonsson, född och uppvuxen i Malung, är kontorsområdeschef för PwC i Norra Dalarna och delägare i den svenska delen av PwC. Revisionsbanan började han i Falun i det företag som idag är Pwc. Efter en sejour utanför revisionsfirman återvände Mats till hembygden och Pwc 1998. PwC är ett världsomspännande företag som ärrepresenterat i 157 länder med tyngdpunkten på Nordamerika, Västeuropa och Asien.

Totalt är 223 000 anställda globalt sett. I det svenska bolaget är det 3600 anställda fördelade på 100 kontor med en omsättning på ca 5 miljarder. Det ägs av 230 aktivt verksamma revisorer. Varje år anställs ca 600 medarbetare i företaget, framför allt unga ekonomer. I Sverige har PwC cirka 50 000 kunder från de största börsföretagen till den enskilde skogsbrukaren i Malung.

Kunderna är privata, ideella och offentliga företag i alla branscher. Mats Niss-Jonsson är kontorsområdeschef förkontoren i Norra Dalarna som består av sju kontor i Idre, Sälen, Mora, Malung, Vansbro, Rättvik och Leksand. Området har cirka 60 anställda med cirka 60 miljoner kronor i omsättning och 1 500 kunder. Cirka tio nya medarbetare anställs varje år.

Bildandet av ett PwC i Norra Dalarna har tillkommit för samordna resurser och öka leveransförmågan, ge kunderna ökad tillgång till specialistkunskaper, ge medarbetarna ökade möjligheter tillutvecklande arbetsuppgifter samt öka områdets interna effektivitet.

PwC i Malung-Sälen och Vansbro har sin bakgrund i Mats hemvändande 1998 och förvärvet av Västerdalarnas Revisionsbyrå 1999, då med tio medarbetare. Idag är man 16 anställda som betjänar ca 400 kunder, främstsmå och medelstora ägarledda företag, kommuner, kommunala bolag och ideellaföreningar. Här fördelar sig omsättningen med cirka 60 procent redovisning och rådgivning och cirka 40 procent revision, vilket är en högre andelredovisning/rådgivning än genomsnittet i Sverige

.Mats avslutade det intressanta företaget med attbeskriva en rad omvärldsfaktorer som påverkar branschen och PwC.