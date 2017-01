Polisen bedömde att föraren var så berusad att han omhändertogs.

På nyårsafton fick polisen in en anmälan från ett taxibolag som kört fem personer som åkt taxi för drygt 1 000 kronor utan att ha betala för sig. Brottet rubriceras som bedrägligt beteende . Under nyårsafton fick polisen in tre anmälningar om skidstölder utanför rerstauranger och en stuga i Sälenområdet..