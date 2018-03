Fortsatt stopp i Fiskarheden efter takraset - helikopter används för att få bort snön

Det var på söndag morgon den 25 februari klockan 04.15 som brandlarmet utlöstes i justeringsverket vid sågen. När räddningspersonal och andra kom fram möttes de inte av en brand, utan ett stort tak som ramlat in.

– När taket föll in slog sprinklern i backen och därmed utlöstes brandlarmet, berättar Magnus Larsson.

Driften i sågverket är skiftgång, men just denna morgon var det ingen personal på plats och det blev lite av en lycklig omständighet, ingen kom till skada vid takraset.

– Det är vi ju självklart oerhört tacksamma för, det är illa nog som det är, utan att människor kommit till skada, understryker Magnus Larsson.

Sedan olyckan har det pågått ett intensivt arbete med att röja upp på platsen och får bort det nedrasade taket och väggarna. Nu är det jobbet i stort sett avslutat och maskinparken står blottlagd.

– Det pågår även en utredning om vad som hänt och vad som är orsaken, vi har experter på plats och de har varit här i olika omgångar och gjort undersökningar, berättar Magnus Larsson.

Han vill inte på något vis spekulera i varför taket rasade in, utan hänvisar till det resultat som framkommer av de som gör jobbet med undersökningen.

Han konstaterar dock att det tak som rasat in var dimensionerat för att klara betydligt större snömängder än vad det var nu när det rasade in.

– Det var cirka 30 procent av den mängd som det ska klara utifrån byggnormer, dessutom finns det stora säkerhetsmarginaler på det, så det var bara en liten procent av vad det ska klara i snömängder, poängterar Larsson.

Men vad som hänt vill han inte i nuläget säga något om, det återkommer han med den dagen utredningen är klar.

Just nu fokuserar vi helt på att få igång produktionen igen och något av det första vi gjorde var att undersöka övriga tak för att se till att det är säkert för personalen och vi har inte hittat några brister, säger Magnus Larsson.

Men eftersom all produktion hänger ihop så kan de inte såga på lager och sedan ta hand om det i justerverket, så just nu står allt stilla. Han tror inte heller att de har stora möjligheter att köra ifatt senare.

– Det vi tappar under den här perioden är nog tappat, eftersom det handlar om så många moment och redan idag går produktionen på högvarv, även om det står still just nu, konstaterar Magnus Larsson.

Det som sker nu är att de kommer att gå igenom den maskinella utrustningen i justerverket och reparera det som måste göras. För att skydda utrustningen kommer de att sätta upp ett tält över det hela tills de hunnit ersätta den rasade byggnaden.

Magnus Larsson återkommer flera gånger till att lyfta den insats som personalen vid sågverket gjort under dessa veckor.

– Det är fantastiskt och alla är inriktade på att hjälpa till med att komma igång igen, sägerhan.

De som inte direkt kan jobba med reparationer av det skadade maskinerna, jobbar med underhåll, se till att få undan snö så passar företaget på att ha olika utbildningar för personalen.

Dessutom har de en helikopter på plats, som med en specialbyggd sopmaskin sopar av snön från taken på andra byggnader, vilket handlar om att minska risken för fler takras.

Helikoptern kommer från Luleå och sopmaskinen hänger i linor under. Det är helikopterföretaget som byggt maskinen och den används inte varje år, inte ens i Norrland. Enligt uppgift kostar det 100000 kronor om dagen att sopa taken på detta vis.

– Det är inget vi funderar på, det ska göras, understryker Magnus Larsson.