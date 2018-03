Efter succén med Sälengrabbarna – Studio Sälen växer

Innan man knappt hinner sätta sig erbjuds det raggsockor för det kalla golvet och kaffe. Hela framtoningen med studion verkar vilja vara familjär och avslappnad. Det lyckas.

Inredningen med sina blåa väggar, kamin och utplacerade ljus för tankarna till ett akvarium eller terapisamtal.

Se också: Sju månader senare – vad hände efter supersuccén "Dö Mosquito"?

Det är här som den virala supersuccén "Dö Mosquito" med Sälengrabbarna blev till. Sedan dess har det rullat på, med drömmar, planer och idéer.

– "Mosquito" var ett av de största projekten, men jag har hållit på hela 2017, skrivit låtar, producerat, spelat in, berättar studioägare och medieproducent Chris Stridbo.

Jag förespråkar samarbete för att utvecklas som människa, jag vill se andra växa.

Efter succén med Sälengrabbarna hörde privatpersoner, företag och artister av sig från hela landet. På ett år har flera artister fått hjälp i den nybyggda studion.

– Studion, och dess omgivning här uppe, ger ett sånt fantastiskt lugn, menar Chris.

Läs också: Så har du aldrig hört sommarplågan – se Sälengrabbarnas parodi på Despacito

Och gillar man inte lugn så kan man en stor del av året få tillgång till fest och artisteliten. Under vårt besök i studion hör en känd svensk artist av sig för att låna sladdar till sin spelning. Namn som Mando Diao och the Hives hör numera till repertoaren i Sälen. Chris menar att det är en unik miljö-kombination.

– Jag vet inte hur många andra platser man kan få känna sin kreativitet och ha närheten till en sån här miljö där man inspireras till musik, säger Chris.

Studion är uppdelad i ett kontrollrum och en inspelningsstudio. Bägge rummen är målade i en lugnande blå färg, matchade med bruna och gråa toner i möbleringen.

Chris må vara producent men han är också låtskrivare, i viss mån ljudtekniker, och även manager. Eller ”medieproducent” som han uttrycker det. Han har åkt till mässor i bland annat Cannes och knutit kontakter med branschfolk i Schweiz, Tyskland och England.

Läs också: Skott och Achee Flips favoriter - här är artisterna som är nominerade till Dalecarlia Music Awards 2018

Visst kan man bli imponerad av lokalen i sig, men det är svårt att särskilja den från Chris själv och hans roll som allt-i-allo.

– Idag är det svårt att dela upp det i till exempel låtskrivare eller producent, det går hand i hand. Rollerna är diffusa numera. Min idé är att hjälpa till från start till mål, säger han.

Som med Sarah K, en nybliven artist från Älvdalen. De fastnade för varandras musicerande och Chris hjälper till att producera och planera.

– Musiken har funnits där länge, det fick mig att må så bra, det är det här jag ska hålla på med, berättar Sarah.

Hon började spela gitarr för två år sedan. Hon tycker inte att det saknas musik i Älvdalen, tvärtom.

– Det finns mycket rock i Älvdalen. Själv är jag singer songwriter. Men däremot har vi ingen studio. Hur det här än går så är det en dröm, berättar hon.

Sarah har sjungit stämmor i Bellas "Raise your hand" som spelades in i studion i höstas. Om några dagar ska hon sjunga och spela in i en kyrka.

Läs också: Ett guld till Dalarna – Så här gick det i poledance-SM

Medan vi sitter och pratar om musikens framtid så spelar Ola Johansson och Lars Steen på en afterski i Kläppen. De utgör tillsammans Sälengrabbarna och bandet Bucket list, Ola har dessutom sitt eget artistnamn Quicker.

TV: Se Quicker framför "I will"

Under vintersäsongen överlever de båda som afterski-artister. Efter ett par timmar dyker de upp i studion, svettiga men glada. Sarah och Lars hamnar i en diskussion i köket och Ola jammar loss i soffan.

Den familjära stämningen växer medan Chris sitter vid kontrollbordet.

– Jag förespråkar samarbete för att utvecklas som människa. Jag vill se andra växa, förklarar han innan han springer bort till inspelningsrummet för att rätta till en mikrofon.

Studio Sälen får ett visst stöd av Malung-Sälen kommuns näringslivsenhet och Länsstyrelsen. Omgivningen uppskattar inte bara studion, de vill gärna se att den stannar kvar och ger arbetstillfällen vid landsbygden.

– Det är många som väljer att ta sin musikproduktion till större städer. Även Transtrands bygdegårdsförening stöttade mig med bidrag under mina studier i Falun, förklarar han.

Och så blev det. Chris har ingen längtan bort och bor numera i Sälen, som han har gjort merparten av sitt liv. 2015 togs första spadtaget till studion och för drygt två år sedan registrerades företaget.

– Jag ser inte enbart ekonomi som en drivkraft till mitt skapande av musik, jag har även ett brödfödearbete vid sidan av det egna företagandet. Det jag får ut av det här är min egen kreativitet, och vänner, berättar Chris.

Han verkar ha gott om bägge i sin närhet redan.

Läs också: 40 år sedan premiären av Trafikmagasinet – firas med minnesprogram: "Har blivit retro"