Tågstoppet används till reparation av järnbro över Ludvika ström

Av fyra stora planerade järnvägsjobb denna helg, med tågstopp i Ludvika för all trafik den 10-13 augusti, kan bara två underhållsarbeten genomföras.

Tidningen klev ner i den lummiga miljön utefter Ludvika ström. På undersidan av järnvägsbron, mitt för vid Akvariet, hittade vi Skanskas mannar i färd med att byta två tjocka balkar.

– Järnvägen Ludvika-Falu öppnades år 1875, då lär väl bron ha varit byggd, resonerar sig arbetsgänget fram till.

– Men vi har inte hittat några årtal inpräntat i bron.

Med elverk och hydrauliska domkrafter lyfts hela järnbron så man kommer åt ett par bärande balkar.

Miljön är präglad av graffiti, främst i den stenvalvsöppning där promenadstigen efter strömmen går och där arbetet pågår.

Arbetslaget konstaterar att graffitimålarna måste ha balanserat på en tunn kant över (antagligen då som nu vattentomma) forsen för att kunna måla sina tags långt ut på sidan av bron.

Arbetet på järnvägsbron, liksom byte av gummimattor mot betong närmast rälsen vid järnvägsövergången på Högbergsgatan, måste vara klara när tågstoppet är över på söndag kväll 13 augusti.

Projektledare Mathias Johansson på Trafikverket beklagar givetvis den kedjereaktion som broolyckan den 13 juli i sommar på Kajvägen föranlett.

– Personerna som skulle ha gjutit tunneln vid Stensveden är samma gäng brobyggare som är sjukskrivna efter raset vid Kajvägsbron, säger Mathias Johansson.

Det finns således ingen färdiggjuten tunnel att skjuta in under stockholmsjärnvägen vid Stensveden den här helgen. Därmed har inte järnvägsvallen grävts bort på platsen och Ludvika får vänta på gång- och cykelvägstunneln. Mest drabbar utebliven tunnel idrottsundervisningen på Kyrkskolan, som inte får utlovad genväg via Epadalen i höst till Stensvedens sportfält.

När ska tunneln vid Stensveden gjutas, vallen grävas bort och tunneln skjutas på plats?

– Det ligger, liksom Kajbron, i Skanskas händer, svarar Mathias Johansson.

– Men tunneln vid Stensveden räknar Skanska med att göra i år, bara de får dit nytt folk.

Mathias Johansson säger att kommande vecka ska parterna träffas igen och ta omtag i projektet med havererade Kajbron.