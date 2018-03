Stena bygger ytterligare tre vindkraftverk i Vindpark Saxberget

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

I dagsläget har Stena Renewable 17 vindkraftverk i drift på Saxberget. Nu utsökas parken med ytterligare tre verk vilket innebär att parken kommer att leverera totalt 150 miljoner kWh årligen, vilket motsvarar konsumtionen av hushållsel för 30 000 hushåll.

– Vi är mycket glada över att få möjligheten att utöka vår befintliga park med ytterligare tre verk i Vindpark Saxberget. Vi erhöll tillståndet för de tre verken redan i april 2015. Marknadsförutsättningarna har varit svåra och att nu äntligen få påbörja arbetet tillsammans med Vestas betyder mycket för Stena Renewable och för klimatet, säger Peter Zachrisson, vd för Stena Renewable, i ett pressmeddelande.

Företrädare från Ludvika kommun är positiva till satsningen.

– Från Ludvika kommun ser vi förstås positivt på att Stena visar ett lokalt engagemang, bland annat med sin satsning på vindbonus. Vi tycker också att det känns bra att det satsas vidare på förnybar energi via denna fortsatta utbyggnad av vindkraften inom kommunens gränser, säger Leif Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ludvika, i pressmeddelandet.

Byggandet av infrastrukturen runt verken väntas kunna påbörjas under våren 2018. Vestas kommer att leverera och påbörja installationen av turbinerna under våren 2019 och hela projektet beräknas vara klart under hösten 2019. Verken uppförs på Västerås stifts mark.

– Det är roligt att utvecklingen av förnybar energi går framåt och att vi kan medverka till utvecklingen, säger Erik Ling på Västerås stift, i pressmeddelandet.

