Nåjde-joggen fick 98 startande

Löptävlingen genomfördes i bra väder på tre distanser, med dam- respektive herrklasser på varje distans. Start och målplats var på Blötbergets IP.

Resultat, herrar 14 kilometer: 1. Kim Andersson, Ludvika FFI, 51 minuter, 26 sekunder, 2. Johan Eriksson, ABB IF 56,23, 3. Anders Olausson, Mötesplats löpning, 57,59, 4. Simon Wahlström, Norhyttan, 1.00,34, 5. Tomas Berg, Mötesplats löpning, 1.00,53.

Damer 14 kilometer: 1. Emma Graaf, Norhyttan, 1.04,40, 2. Ninni Laurila, Smedjebacken, 1.06,55, 3. Fia Hansson, Falun, 1.16,02, 4. Lotta Eriksson, Jte Service, 1.17,19, 5. Evelina Fredriksson, Ludvika, 1.25,25.

Herrar 8,5 kilometer: 1. Daniel Sand 32,46, 2. Buba Sinhateh, Ludvika FFI, 33,31, 3. Mathias Skoglund, Smedjebacken, 37,45, 4. Niklas Andersson, Ludvika kommun IF, 39,46, 5. Hans-Erik Gustafsson, Mötesplats löpning, 47,57.

Damer 8,5 kilometer: 1. Karin Olsson, Täby IS, 35,16, 2. Sofia Norgren, Mötesplats löpning, 38,07, 3. Elin Löfås, Turebergs IF, 38,37, 4. Annelie Liljedahl, Ludvika kommun IF, 38,41, 5. Madelene Nord, IFK Mora SK, 40,16.

Herrar 5 kilometer: 1. Henrik Sandström, Ludvika FFI, 22,38, 2. Asadullah Alizadeh, IF Vulcanus, 22,40, 3. Daniel Rydmell, Sunnansjö IK, 25,28, 4. Joakim Svensson, IF Vulcanus, 25,58, 5. Gustaf Högberg, Ludvika, 27,47.

Damer 5 kilometer: 1. Linda Larsson, Grängesberg, 29,08, 2. Maja Saarinen, Ludvika kommin IF, 29,31, 3. Linda Pettersson, Ludvika kommun IF, 31,43, 4. Emma Svensson, Ludvika kommun IF, 35,11, 5. Maria Bergs Stömne, Falun, 35,14.