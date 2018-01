Gamrocken släpper 23 nya akter till sommarens festival i Grängesberg

Bland de tjugotre akter man släpper på en och samma gång till sommarens festival så är en av dem black metal-bandet Dark Funeral. Bandet har tidigare varit frontat av Ludvikabördige sångaren Magnus Broberg och har bland annat spelat in i Peter Tägtgrens The Abyss studio i Grangärde. Bandet tilldelades 2017 pris för "Årets rock/metal" på P3 Guld-galan.

Förutom dem kommer även att följande tjugotvå band att uppträda på festivalen: Nechrophobic, The Crown, Beheaded, Cut Up, Evocation, Alfahanne, Netherbird, Wombbath, Antarktis, Mordbrand, Nidsang, V, Fimbultyr, Gloson, One Hour Hell, Svederna, Razorrape, Riket, Skinned, Skulldrain, Arrogant State och Crushed Skull.

Precis som förra året kommer Gamrocken att äga rum i Grängesbergs Folkets park och fokusera på mörk och extrem hårdrock. 25-26 maj går festivalen av stapeln.

