Gamrocken gör stenhårt bandsläpp: "Det är extrem metal rakt igenom"

De band som finns med i Gamrockens första släpp inför festivalen 2018 är Carpathian Forest, Cryptopsy, Naglfar, Rotten Sound och Sarkom, tillsammans med de fyra dalabanden Disrupted, In Mourning, Letters From the Colony och Volturyon.

Samtliga är metalband inom genrerna black metal, death metal och extreme metal.

– Man kan säga att det är helt osannolikt att vi har kunnat boka de här artisterna till Grängesberg, och då speciellt det norska bandet Carpathian Forest som är ett legendariskt band inom den här scenen. De har varit med och skapat genren black metal så som den ser ut i dag, säger festivalgeneralen Alexander Högbom och tillägger:

– Det blir 100 procent mörker och extrem metal rakt igenom.

Gamrocken äger rum mellan den 25-26 maj 2018 i Folkets park i Grängesberg.