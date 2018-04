Äldre man bestulen på plånbok – tjuv låtsades samla in pengar till behövande barn

Mannen har till polisen uppgett att han under lördagen fått besök av en okänd man som ringde på hans lägenhetsdörr och sa att han samlade in pengar till behövande barn. Han ska sedan ha bett den äldre mannen om någonting, som fick honom att gå in i lägenheten igen.

När han kom tillbaka till dörren var den andre mannen borta och den äldre mannen upptäckte då att hans plånbok var försvunnen. I plånboken ska det ha funnits kontanter till ett okänt värde.

Det hela ska ha inträffat under lördagen i Ludvika. Händelsen är polisanmäld och rubriceras som stöld.

