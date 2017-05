ABB:s HVDC i fint sällskap med glödlampan och cd-spelaren

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, betraktar Gotlandslänken som ett avgörande genombrott i eltekniken, framgår det av ett pressmeddelande från ABB.

"HVDC (högspänd likström) är teknik som på ett avgörande sätt förändrat hur man arbetar med energisystem och som vi med stolthet lyfter fram i ABB:s historia av banbrytande tekniska innovationer. Vi är väldigt hedrade över att pionjärprojektet på Gotland uppmärksammas av IEEE och priviligierade över att få dela detta med Vattenfall, som först tog till sig denna teknik”, säger i pressmeddelandet Johan Söderström som är vd för ABB Sverige.

IEEE Milestone uppmärksammar avgörande tekniska landvinningar och banbrytande händelser i elektricitetens historia. Tidigare Milestones har tilldelats tekniska innovationer och teknisk briljans som Maxwells ekvationer, glödlampan, cd-spelaren och internets födelse. IEEE är världens största yrkesorganisation för tekniker med fler än 400 000 medlemmar, uppger ABB.