Lennart Sacrédeus tycker att kritiska allianskolleger överreagerar

Kristdemokraterna och Moderaterna vill lägga fram en gemensam alliansbudget i år. Detta för att stoppa en ny rödgrön budget. Det vill inte Centerpartiet och Liberalerna, som inte vill ge SD inflytande i en kommande alliansregering.

Förre KD-parlamentarikern Lennart Sacrédeus tycker de agerar fel och otaktiskt.

– Detta skulle inte äventyra den politiska stabiliteten i landet, som Annie Lööf och Jan Björklund påstår. Istället skulle de haft "is i magen". Nu gick de direkt ut och tog avstånd, med hänvisning till behovet av politisk stabilitet i en orolig omvärld. Man måste komma ihåg att beslutet om budgeten för 2018 inte fattas förrän i december, säger han.

"Istället kommer de rödgröna regera vidare med en alliansbudget".

Sacrédeus menar att alliansen missar ett gyllene tillfälle att stoppa vänsterpolitik för att istället få igenom en allianspolitik.

– Det är väl det som är viktigt i sammanhanget. Jag tror inte att Löfven kommer avgå under ett valår, eller att en misstroendeförklaring kommer resas mot regeringen i riksdagen. Istället kommer de rödgröna regera vidare med en alliansbudget - så som de gjorde under det första året i regeringsställning. Det är för sent för Löfven att kalla på nyval efter att en alliansbudget antagits i december när ordinarie val kommer redan nästa år, säger Lennart Sacrédeus.