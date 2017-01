"På Spårets" Dick Harisson utmanar med frågesport i Tällberg

Under torsdagen packar Dick in hela familjen i bilen och kör upp från Skåne till Tällberg och en trettonhelg som kommer tillbringas med delar av den övriga svenska kultureliten på Villa Långbergs. På plats kommer också finnas allt från välkända förläggare och programledare för Babel och Nobelfesten till exempelvis SVT-journalisten Ann Victorin, känd för sina många intervjuer med Nobelpristagare i litteratur, och Björn af Kleen, DN:s kulturskribent som skrivit den senaste boken om drottning Silivia och om Zlatan.

– Tillsammans ska de underhålla allmänheten (betalande reds. anm.) med berättelser och samtal och diskussioner kring litteratur och kultur, förklarar Staffan Malmqvist, driftschef på Villa Långbers.

Det blir två fullmatade dagar med varierande programpunkter. Björn af Kleen och Ann Victorin som själva är två mästare på intervjuteknik kommer till exempel under titeln "Hur man frågar för att få svar" samtala om konsten att ställa frågor. Hur det går till att skriva under pseudonym och Dick Harrisons föreläsning "Masars och Kullors betydelse för Stockholm", utgör också de några av inslagen under helgen. Och så förstås Dicks frågesporttävling på lördagskvällen:

– Jag är förberedd med frågor på temat om Dalarnas historia! Men roligast för mig är att ni till skillnad från oss i Skåne har snö i Dalarna. Min 4-åriga dotter Nala ska med och hon älskar snö!