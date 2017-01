Musik och konstkalas till förmån för flyktingar och succéprojektet "Siljansnäsmodellen"

Det var när Migrationsverket skulle stänga ned flyktingboendet i stugbyn i Siljansnäs i augusti 2016 och ville flytta de 80-talet flyktingar som då bodde där till Trängslet, som Siljansnäsborna slöt upp gemensamt för att hjälpa dem att stanna.

– Vi kunde inte låta det ske. Skolan skulle just börja igen efter skollovet och flyktingbarnen som hade rota sig var alldeles förtvivlade att de inte skulle få komma tillbaka, minns Staffan Lundgren som tillsammans med sin maka Kerstin, är en av många bybor som utan att tveka valde att engagera sig i flyktingarnas situation.

Och efter en veckas intensivt arbete hade byborna snickrat ihop en lösning, som de själva kallar för Siljansnäsmodellen. Den går ut på att stugbyns ägare hyr ut stugorna till självkostnadspris till flyktingfamiljerna. Finansieringen har hittills lösts via donationer från allt från privatpersoner till företag och en bank. Och 13 000 kronor har exempelvis kommit in från Siljansnäs Manskör och dess två konserter under 2016 till förmån för flyktingarna. Men nu inför 2017 råder det brist på pengar för Siljansnäsmodellen. Kerstin Lundgren hoppas att söndagens Konst- och musiksoaré i byns sockenstuga, som anordnas av sockenföreningen till förmån för flyktingarna i byn, ska ge ett välkommet tillskott:

- Folk har varit så givmilda och till exempel skänkt gåvor till soaréns konstlotteri, säger Kerstin Lundgren och berättar att bland annat ett barnbarn till konstnären Mas Olle har skänkt originaletsningar av honom och dottern till tonsättaren Lille Bror Söderlund har skänkt partitur och orkesternoter till musik som komponerats av fadern.

Alm Nils Ersson, riksspeleman och violonist, och som själv kommer uppträda med Salongsensemblen under soarén, framhåller hur flyktingarna i Siljansnäs har berikat hela byn:

– Gamla som unga har engagerat sig i flyktingarna och det har öppnat upp nya kontakter och skapar nya vänskaper mellan både bybor och flyktingar, säger han.

FAKTA/Konst- och musiksoaré i Sockenstugan

- Biljetter kan endast köpas i förskott. Pengarna går oavkortat till sockenföreningens flyktinghjälp.

På programmet: Konstföreläsning av Catherine Bergvall om "Normandie - Impressionismens vagga", konsert med Salongsensemblen med bl.a. riksspelemannen Alm Nils Ersson och pianisten Ulf Skagerstam, kantor i Djura församling. Konstlotteri där bl.a. originaletsningar av konstnären Mas Olle och en klippdocka av bildkonstnären Aina Stenberg, textilier m.m.designade av Lisbet och Gocken Jobs, lottas ut.