Här har över 220 fågelarter observerats: "Det är en av landets mest intressanta fågelsjöar"

Limsjön, öster om riksvägen i Leksand, har varit och är en av landets mest intressanta fågelsjöar.

– Sjörestaureringen, som gjordes med maskiner och kunskap från "nationalmonumentet" Hornborgasjön och som blev klart före den sjön, har utgjort modell för restaurering av mindre sjöar i Sverige. Över 50 kommuner gjorde studiebesök under restaureringen.

Den inleddes 1986 genom att medlemmar i Leksands Fågelklubb högg ner björk i den förslyade södra delen av sjön. Kommunen utverkade tillstånd från dåvarande Vattendomstolen för att få muddra i och dämma upp sjön – "som då hade en två meter bred vattenyta".

Efter restaureringen, då förhållandena var optimala, upplevde Limsjön en boom när det gäller mångfald. Mängder av fåglar häckade på de öar som lagts upp av fräst och bearbetad vegetation och slammassor.

Sedan dess har det skett en naturlig igenväxning, vilket gjort att naturvärdena klingat av, och under senare år har sjön tagits över av vattenaloe, våtmarkernas lupin. Men under 2017 inledde Länsstyrelsen Dalarna och naturskyddsföreningen en sanering för att minska aloeförekomsten. Under 2017 sanerades halva sjön.

– Dessutom har vi en fantastisk djurhållare i Tibblebon Anders Erkers, som har stora jordbruks- och naturvårdsambitioner. Han vill sköta strandängarna med betande djur och i höstas gick han över dem med en betesputs, vilket skapar fantastiska förutsättningar för vadarfåglar och tättingar. Och det ska bli spännande att se hur många gulärlor och rödbenor som kommer till Limsjön i år.

Staffan Müller konstaterar att Limsjön ingår i ett system av fågelsjöar som är utomordentligt viktiga som rastställen och "tankställen" för flyttfåglar och inte minst som häckningslokal.

Han berättar engagerat om vad som måste göras för att än en gång lyfta Limsjön och få den att fungera som en "självläkande" fågelsjö – och han blickar söderut mot "ett annat angeläget projekt":

– Draggsängarna, norr och väster om älven och Insjön, är ett fantastiskt område, som skulle kunna bli en attraktion för naturturister och Sveriges största sammanhängande lövskogsreservat nedanför fjällskogen. Idag är delar av skogen för ung, men om tio år...