Fullt i sockenstugan när arkeologi var temat

I höstas släpptes boken Arkeologi i Dalarna, ett samarbete mellan Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund och Dalarnas Museum. Boken blev Dalarnas hembygdsförbunds årsbok 2016 och gavs ut till alla medlemmar. Under vinern och våren håller författarna till boken föreläsningar på hembygdsföreningar runt om i länet.

I söndags besökte Eva Carlsson Djura sockenstuga.

– Jag kommer prata om arkeologi i Dalarna med fokus på Leksand. Här finns bland annat den äldsta boplatsen i Dalarna, som är 10.000 år gammal, säger hon.

Författarna och arkeologerna Greger Brennström, Eva Carlsson Maria Lannerbro Norell och Joakim Wehlin jobbar på Dalarnas Museum och har försökt sammanställa det som finns dokumenterat om Dalarna under förhistorien.

– Vi har önskat den här boken länge. I och med den här sammanställningen har det även dykt upp fler nya frågor än de vi möjligen fått svar på, säger Eva Carlsson.

Ett 50-tal åhörare trängdes i sockenstugan på söndagseftermiddagen. Eva Carlsson tog dem på en arkeologisk resa som började för 10.000 år sedan, då man hittat de första boplatserna i Dalarna, fram till 1100-talet.

– Vi har lite med av medeltiden i boken också, men sidorna började ta slut, skrattar Eva Carlsson.

Elisabet Sellner var en som kom och lyssnade på föreläsningen.

– Jag jobbar som lärare och tror jag kommer få nytta av en del saker Eva berättar. Det är spännande med de allra äldsta sakerna de hittat, jag undrar hur de hade det, var de bodde, säger hon.

Här kan du höra föreläsningarna av författarna till boken Arkeologi i Dalarna:

24 jan kl.18 Smedjebacken, Ahlbäcksalen, Werner Aspenströmbibliotek- med fokus på Smedjebacken

25 jan kl.18 Järna, Församlingshemmet i Dala-Järna- Västerdalarnas förhistoria

5 feb kl.16 By, By hembygdsgård- Sten- och järnålder i By, Folkärna och Grytnäs

9 feb kl.19 Lima, Sixten Jernbergs museum- Västerdalarnas förhistoria

9 feb kl.19 Rättvik, Kulturhuset i Rättvik-med fokus på Rättviks kommun

16 feb kl.18 Grangärde, Sockenstugan i Grangärde-med fokus på Grangärde och Korsnäset

23 feb kl.18 Stora Tuna, Forum Kvarnsveden-med fokus på Tunabygden

11 mars kl.14 Älvdalen, Rots skans-med fokus på Älvdalens kommun Boplatserna vid Grundsand, Finnhed och Hykieberg m.m.