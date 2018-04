Fridah Jönsson: Det här är ju alla mäklares dröm

KRÖNIKA

Mitt i kaoset på bostadsmarknaden tyckte jag och sambon att det var en perfekt tid för att sälja vår lägenhet, så nu ränner vi på visningar dag ut och dag in. Det enda som är uthärdligt med lägenhetsvisningar är att få se hur folk bor. Jag har nu varit på tretton visningar och varje gång har det varit lika spännande att – efter att ha GPS:at sig fram och läst de aggressiva lapparna i entrén (”SE TILL ATT DÖRREN GÅR I LÅS!”) – få gå fram till okända människors bokhyllor. Häromdagen föll jag handlöst för en lägenhet och när jag inspekterade dess litteratur såg jag att både Fanny Ambjörnsson och Jonas Hassen Khemiri stod där och det kändes som att jag redan hade flyttat in.Det här är ju alla mäklares dröm: Att hitta precis de detaljer som gör att spekulanterna direkt känner att objektet ifråga är deras eget hem. För vissa köpare är det ett doftljus i badrummet, för andra en flaska olivolja (glöm allt ni hört om citroner på visningar) och för mig en novellsamling i vardagsrummet.Men så finns det ju saker som gör att man vänder i dörren utan att ens säga ”tacktack vi hörs herrå” till mäklaren. Förra veckan var vi i en lägenhet där väggarna pryddes av en vinyl med Onkel Kånkel samt horn av okända kreatur. Det spelade ingen roll hur sociala ytor lägenheten hade (varför vill alla ha öppen planlösning och sociala ytor, man är ju hemma för att slippa träffa folk?), hur mycket jag än försökte se mig själv bo där gick det inte att blicka bortom de hiskeliga kulturreferenserna.Det är mycket svårt för mig att bilda mig en uppfattning om ett liv på ett ställe där det finns hjorthorn på väggarna. Jag kan liksom inte se förbi det så allt slutar med att jag tänker ”näe vi är inte menade för den här lägenheten” och så är vi tillbaka på ruta ett.I skrivande stund ska vi inom bara några timmar ha visning av vår egen lägenhet. Vi har städat maniskt. Kläder, foton och prydnadskuddar har åkt ner i källaren, men vi har kvar vår megasamling av dvd:s och böcker och tanken slår mig precis just nu:Tänk om vi vinner köpare på precis dessa premisser? Tänk om det är mina själsfränder som kommer till oss och de känner ”wow, här får alla mina Tvillingarna-böcker plats och ägarna har klart och tydligt radat upp Beverly Hills-boxarna så det är bara att flytta in, och kolla, jag som också har ett eget skåp för mina pärlplattegrejer, detta är bara menat det perfekta boendet!”. Det är ett högt spel men om och när det träffar rätt så blir det ju succé.Nu ska jag inte städa bort en enda pinal till. Istället ska jag fråga mäklaren vilken typ av köpare som krävs för att priset ska gå upp med 500 000 tack vare att vår badrumsdörr pryds av ett tidningsurklipp med rubriken ”Buga er, bitches – Beyoncé är här”.

Fridah Jönsson

PLUS

+ Destiny’s Child har återförenats! Nu är det bara Spice Girls kvar.

MINUS

- Helt ärligt: Vad håller Horace Engdahl på med?