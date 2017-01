Få dar kvar att göra rösten hörd om Torgets förvandling

Sedan Leksands kommun bjöd in allmänheten från och med den första december 2016 att tycka till om Torgets framtid har förslagen strömmat in till stadsarkitekten Anna Ograhn och sektorschefen Åke Sjöberg, som håller i projektet att förvandla Torget som en del av upprustningen av centrala Leksand. Förslagen har kommit in via allt från portofria vykort som finns utplacerade runtom i kommunen men också via kommunens hemsida och facebook-sida. Barn och vuxna i alla åldrar har bidragit med idéer. "Jag vill ha ett pokémon-stopp på platsen" skriver exempelvis en pojke i skolåldern på ett av vykorten. "Absolut inga kullerstenar att snubbla runt på", skriver en annan och betydligt äldre förslagsgivare. Och kampen om för eller emot bevarandet av parkeringsplatser på Torget, är i nuläget mycket jämn mellan de över 100 förslagen som hittills har lämnats in:

– Men mönstret är tydligt att ju äldre man är desto mer värnar man om att parkeringsplatserna ska få finnas kvar, konstaterar Åke Sjöberg.

I förslag från den yngre generationer finns å sin sida exempelvis också önskemål om att få dit någon stor klädkedja och till och med en nattklubb. Att Torget ska få bli en grönskande oas och en naturlig plats för samvaro för människor i alla åldrar, kanske med inslag av något nytt café, är annars något som är genomgående i många av förslagen.

Vad tycker du själv? Nu på söndag den 15 januari är sista dagen att komma in med förslag om Torget.

Och sedan är det Anna Ograhns uppgift att tillsammans med Åke Sjöberg och en utomstående arkitektfirma arbeta fram ett första konkret förslag på det nya Torget. Förutom alla idéer från allmänheten har också sedan tidigare även allt från gymnasieungdomar till handlarna i Leksand och olika föreningar i kommunen rådfrågats om platsens nya utseende och funktion.

– Vi vil verkligen tacka för alla idéer som kommit in, säger Anna Ograhn.

Hur ska ni kunna välja och skapa det "bästa" Torget utifrån alla förslag?

– Vi kommer utgå från vilka funktioner som är viktigast att de finns, många har exempelvis lyft fram parkering och mötesplats med bänkar. Utifrån det får vi göra en bedömning av vad som får plats och är ekonomiskt rimligt att genomföra. Målet är ett levande torg som ska fungera bra året om för såväl Leksandsbor som besökare, säger Anna Ograhn.

Tidigast sommaren 2019 beräknas det nya Torget stå klart och preliminär byggstart är satt till hösten 2018.

FAKTA/Tyck till om Torget här!

På kommunens facebook-sida eller på hemsidan och länken http://leksand.se/torget

Eller via särskilda vykort som du hittar på flera allmänna platser i Leksand, som exempelvis i mataffärer och på caféer och restauranger.