Efter månader av skadegörelse – nu efterlyser polisen vittnen: "Totalt över fyrtio ärenden"

Under flera månaders tid har det skett upprepade fall av skadegörelse av fordon i centrala Leksand.

Enligt polisen har gärningspersonen/gärningspersonerna repat fordonen längs med sidorna hela vägen från framskärm till bakskärm.

"Detta har pågått sedan sedan oktober 2017. Totalt över fyrtio ärenden", skriver polisen som nu valt att gå ut med en efterlysning på Facebook.

I inlägget söker de efter personer som gjort iakttagelser i området under den aktuella perioden och uppmanar dessa att tipsa dem via 114 14 alternativt gå in på närmsta polisstation.

