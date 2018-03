Årets företagare: "Skapar attraktiva miljöer"

Näringslivsveckan i Leksand avslutades med en företagarfest. Likt tidigare år delades pris ut till årets företagare och i år tilldelades arkitekten Daniel Boberg priset med motiveringen:

"Denna företagare har på många vis satt sina avtryck i såväl vår bygd som i vårt land. En ung, mycket begåvad, företagare som binder samman sin unika kreativa förmåga med stora visioner och skapar på så sätt nya attraktiva miljöer i både land och stad. Daniel Boberg har drivit sitt bolag under flertalet år och har nu gjort en justering i ägarstrukturen för att bredda kompetensen i bolaget samt få mer tid till att arbeta med vad han tycker är roligast, nämligen att skapa. Årets företagare 2018 i Leksand är varm, modig och kreativ."

Daniel Boberg är delägare i arkitektkontoret Agnas Ark där han var VD fram till senaste årsskiftet. Det var även där han började sin yrkesbana när han som 15-åring hälsade på hos Benny Agnas. Under gymnasiet jobbade han hos Benny under all ledig tid och fick tidigt stort förtroende och blev involverad i flera projekt.

– Mitt huvudintresse är att rita hus. Nu kommer det bli mer fokus på det kreativa och att hitta lösningar, säger den stolta vinnaren.

Några av de projekt som Daniel varit inblandad i är: Stäppan, Nya förskokan på käringberget, Dala Vattens kontor, Snedkanten, Länsmannen, Hesseborns och Clas Ohlsons centrallager.

Företagarna Leksand delade även ut pris till årets unga företagare. I år blev det Robin Jobs som driver restaurangen Jobs bodega med motiveringen:

"Att våga ge sig in i en väldigt tuff bransch när man är ung är ett bevis på att man har modet som krävs för att kunna lyckas. Det hårda arbete man hittills lagt ner har skapat en gemytlig mötesplats med visionen att ge sina kunder en unik upplevelse. Trots konkurrens på liten yta i en relativt liten kommun, verkar konceptet ändå lämna avtryck. Något som bådar gott för framtiden!"

Robin Jobs är kock och gick restaurangutbildningen på Leksands gymnaium. Efter att ha jobbat bland annat i fjällvärlden flyttade han hem till Leksand . Vid midsommar förra året tog han över restaurangen på Norsgatan något han är väldigt nöjd med. Nu till sommaren kommer han även ta över caféet på udden.

– Jag trivs jätte bra, det här är lite av en dröm att ha en egen restaurang. Mycket jobb men det är det jag tycker är roligt, att få göra gäster nöjda, säger Robin Jobs och fortsätter:

– Kul och coolt att få pris. Det tar nog ett tag att smälta det här.

Fakta/Daniel:

Ålder: 35 Bor: Insjön Yrke: arkitekt Intressen: Bygga hus "det är kul att snickra", skulle vilja träna mer.

Fakta/ Robin:

Ålder: 22 Bor Leksand Yrke: kock/krögare Intressen: Umgås med vänner, hinner inte med så mycket mer, gillar hockey.