Länsväg 311 vid Sälenfjällen avstängd under bärgningsarbete

Arbetet beräknas pågå under större delen av dagen. Enligt Trafikverket bör det vara klart, och vägen åter öppen för trafik, vid 18-tiden på lördagen.

Under tiden leds personbilstrafiken om via väg 66, som går via Stöten och väg 1054 mot Fulunäs – och omvänt

Tung trafik: Malung - E45 - Mora -70 - Särna och omvänt.

