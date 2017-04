Länsstyrelsens efterlysning: bajsplockare i skogen

I augusti påbörjas björninventeringen i Dalarna. Det sker genom att björnspillning samlas in och analyseras. Bajset gör sedan att stammens storlek, utveckling och utbredning kan fastställas.

Totalt kommer man att behöva cirka 1 500 insamlade prover och Länsstyrelsen Dalarna ber nu därför allmämnheten om hjälp.

"Under hösten rör sig många ute i naturen för att jaga, leta bär och svamp eller njuta av höstvädret. Av er vill vi gärna ha hjälp med att hålla extra koll efter björnspillning, som under hösten är relativt lätt att känna igen, för att bidra till insamlingen", skriver de in sin efterlysning.

Är man sugen på att hjälpa till kan man beställa ett provtagnings-kit från länsstyrelsens hemsida eller via telefon på 010-2250379. Sedan får man en påminnelse när inventeringsperioden påbörjas.

– Vi hoppas att alla som rör sig i skog och mark under inventeringsperioden beställer ett provtagnings-kit och har med sig, säger Sven Arnvind, ansvarig för björnspillningsinventeringen hos länsstyrelsen.

FAKTA: Om björnspillningsinventering

Inventeringen görs mellan 21 augusti och 31 oktober. Runt 1500 prover behövs för att skapa en bild över utbredning och antal av länets björnar.

Björnspillningsinventering utgör basen för beräkning av björnstammens storlek, utveckling och utbredning i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för genomförandet. Viltskadecenter samordnar länens arbete så att det genomförs på liknande sätt i alla län. Inventeringar sker i "björnlänen" enligt ett rullande schema vart femte år.

Spillningsinventeringarna sker i samverkan mellan Länsstyrelserna, Svenska Jägareförbundet, Viltskadecenter (SLU), Skandinaviska Björnprojektet och allmänhet. Naturvårdsverket lämnar finansiella bidrag till inventeringarna.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna

