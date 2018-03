Konstsamling i Tällberg går under klubban – akvarell av Anders Zorn ropas ut för 18 miljoner

Det är DI Weekend som avslöjar planerna på en av de största enskilda konstauktionerna på senare tid.

– Jag hoppas naturligtvis att intresset för samlingen och auktionen kommer att vara stort men viktigast är att verken hittar bra nya hem och fortsätter sprida glädje hos kommande ägare”, säger Hans Erik Börjeson till DI Weekend.

Konstverk med ett samlat utropspris på drygt 27 miljoner kronor bjuds ut på en kvällsauktion den 7 juni av Bukowskis. Ytterligare 61 verk säljs online. Huvudnumret på auktionen är ett verk av Anders Zorn ,”Fiskmarknad i St Ives” – en akvarell från 1888, som får ett utrop på 18 miljoner kronor. Carl Larssons akvarell ”Brita, en katt och en smörgås” får ett utrop på 3,5 miljoner kronor.

Hans Erik Börjeson är en av Sveriges största konstsamlare och har byggt upp konsthallen i Tällberg tillsammans med sin dotter Salka Börjeson Eynon.

Pengarna från auktionen ska investeras i kulturell verksamhet, berättar han för DI:

– Min entusiasm och kärlek till trakten är oförändrad efter alla dessa år och konsten har varit ett sätt för mig att ge tillbaka. Siljanstrand är mitt senaste bidrag till trakten och är en kulturgård i dess rätta bemärkelse. Den äldsta timmerbyggnaden är från 1332 och ett av Sveriges bäst bevarade timmerhus från den tiden. Gården har både ett dramatiskt förflutet och ligger enormt vackert med Siljan som kryper in nästan in under takåsarna och sprider en bedövande skönhet.

Det samlade utropet är 30 miljoner kronor, inklusive de 61 verk som går på nätauktion.