Klövsjö- och vemdalsåkare visade klass i alpina JSM

Alpina JSM i slalom och storslalom för äldre och yngre junior körs under helgen i Fjätervålen. Med ett slimmat program körs det samtidigt slalom och storslalom för äldre och yngre juniorer i två hang. På lördagen var det slalom för de yngre herrarna och de äldre damerna medan de äldre herrarna och de yngre damerna körde slalom. På söndagen kastas programmet om, men på lördagen var det Jämtland-Härjedalen och Uppsala som tog merparterna av pallplatserna.

Herrarnas slalompall fick se klövsjöduon Carl Jonsson och William Jonsson som etta och tvåa, med Alfred Olsson Vemdalen som trea.

Bäste dalaåkare blev Mikael Semdahl, som numera representerar Malung.

I storslalom visade Sälens Alice Larsson sin jämnhet, men missade bronset och slutade fyra.

Bästa sälenåkare på lördagen blev istället Jesper Brändholm i äldsta klassen med ett silver före Duveds Tobias Hedström.

Slalom H 17-18: 1) JONSSON Carl, Klövsjö Alpina 1:26.80, 2) JONSSON William, Klövsjö Alpina 1:27.67, 3) OLSSON Alfred Vemdalens IF 1:27.92, 5) SEMDAHL Mikael, Malungs SLK 1:30.37, 6) LINDQVIST Axel, Sundsvalls SLK 1:30.38, 8) BARSCH Jonas, Järvsö IF 1:30.75

Storslalom D 17-18 1) LÖVBLOM Hilma, Täby SLK 2:13.76, 2) CLEMENTSON Moa, Uppsala SLK 2:15.91, 3) BOSTRÖM MUSSENER Moa, Uppsala SLK 2:16.48, 4) LARSSON Alice, Sälens IF 2:18.54, 7) BROMÉE Ella, Sundsvalls SLK 2:19.07, 10) KANDELL Tilde, Leksands SLK 2:19.69, 11) 20 ROBÈRT Ellen, Bollnäs AK 2:19.86, 12) ÅRSJÖ Ebba Vemdalens IF 2:19.92

ÄJSM D-17 slalom: 1) HENNING Emelie, Järfälla AK 1:25.80, 2) FREDRIKSSON Evelina, Huddinge SK AF 1:26.81, 3) FERMBÄCK Elsa, Vemdalens IF 1:26.90, 4) HAMMERGÅRD Emma, Gävle Alpina SK 1:27.19, 5) LUTHMAN Jonna, Åre SLK 42.89 44.54 1:27.43, 8) BAUER Alexandra IFK Mora AK 1:29.16

H 17 storslalom: 1) SUNDIN Olle, Djurgårdens IF AF 2:17.89 2) BRÄNDHOLM Jesper, Sälens IF 2:18.79, 3) HEDSTRÖM Tobias, Duveds IF 2:19.35, 6) MONSÉN Zack, Åre SLK, 2:20.60, 9) PLATTER Filip Åre SLK 2:20.73, 10) TÖRNQVIST David, IFK Borlänge Alpin 2:20.96, 11) LINDBERG Malte Åre SLK 2:21.17