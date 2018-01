Kall start på veckan – men snart slår vädret om: "Upp till sju plusgrader"

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Efter en kall start på veckan, framför allt i norra delen av Dalarna, väntar ett väderomslag under veckan. Snöfall som övergår till plusgrader och regn och ännu mer plusgrader finns i Forecas prognos.

– Det händer en del under veckan. Under tisdagen kommer det in ett snöfall som kan ge uppemot tio centimeter snö i västra delarna av Dalarna. På onsdagen övergår snöfallet till regn och då blir det även plusgrader, i alla fall söder om Siljan, säger Erik Rindeskär.

Det milda vädret fortsätter sedan.

– På torsdagen kan det bli uppemot sju plusgrader i södra Dalarna. Det är bara fjällen som fortfarande får snö, i övriga länet väntas det bli regn, säger Erik Rindeskär.

Borlängebördige Erik Rindeskär medger att han valde fel helg att åka hem till Borlänge för att åka skidor.

– Jag valde mellan att åka hem den gångna helgen eller nu till helgen och valde den sistnämnda. Det ångrar jag redan nu. Jag såg väldigt fina vinterbilder från Borlänge nu i helgen, men det blir värre till helgen. Jag hoppas dock att det finns lite snö kvar, säger han.

