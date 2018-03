INSÄNDARE: Veronika Zetterberg kunde inte ha önskat sig ett bättre läge att ta över

Moderaterna kör med samma mynt nu som när de stuvade om och duon Mikael och Lilian klev upp på scenen. Resultatet av det blev då att Ulf Elgemyr svarade upp med att ta med sig en ansenlig del av trogna moderater till nybildade Fap och gjorde sitt förtjänstfulla politiska återtåg. Mikael Rosén med stöd av nuvarande "högerhanden" Christina Haggren lär inte mobilisera motsvarande mängd väljare eller ens uppbåda samma energi som Ulf på sin tid.

Mikaels Roséns svaghet är enligt mig just avsaknaden av kraft i att driva frågor, vara medial och delta i vardagsdiskussionen, särskilt de senaste åren. Mikael Roséns framgång har bestått i att styra inifrån, utan att driva, inget har hänt och ingen har klagat. Konsten att framföra argument och saklighet vid till exempel budgetdiskussioner i kommunfullmäktige var en styrka som få nya moderater kommer att uppvisa. Så vad händer nu?

Veronika Zetterberg kliver in i toppolitiken just när den mediala och populäre Jonny Gahnshag klivit av, Susan Norberg hamnat långt in i trassliga personalaffärer och Centerpartiet lånat sig till att "vanstyra" ihop med en regim som misslyckats.

Grattis Veronika Zetterberg, bättre läge torde ingen kunna önska sig.

M:s viktigaste fråga är sedan länge att Falu kommun skall ha en ordnad och välbalanserad ekonomi. Detta bär upp hela idén med att kunna erbjuda god omvårdnad och skola. Detta utgår jag ifrån är en självklarhet att fortsätta driva samtidigt som omsorgen om Falu centrum blir allt väsentligare och viktigare. Trafik, bilar i centrum, parkeringsplatser, handeln och resecentrum är frågor som måste föras fram i samband med bra och väl genomtänkta förslag till lösningar.

Skolstaden Falun och elevernas prestationer och resultat är självfallet också ytterst viktigt att prata och likaså omvårdnaden och omsorgen om våra äldre - jag menar att detta är två av de fyra viktigaste frågorna. Och att de fyra viktigaste alltså är: budgeten, Faluns centrum, skolan och äldreomsorgen - utan att ranka dessa inbördes.

Jag tror att Moderaterna kommer att göra ett bra val i höst. Entusiastiska valarbetare kan uträtta underverk och det betyder att Falun får en ny ordförande i kommunstyrelsen, grattis Veronika Zetterberg.

Sten H Larsson