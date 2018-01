I Leksands kommun på vägen från Moskogen till Häradsbygden ser man tydligt vilka som kan sköta väghållningen, och vilka som inte kan det.

På sträckan mellan Moskogen till Yttermo där kommunen sköter underhållet är vägen skrapad och perfekt, men på sträckan Yttermo till Häradsbygden där Trafikverket ska sköta vägunderhållet är vägen under all kritik, med knölar och djupa spår av is.

Kan Trafikverket skicka personal till Leksands kommun för utbildning i vägunderhåll?

S.A.K