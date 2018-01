INSÄNDARE: Före detta arbetare på Trafikverket: De många olyckorna i Gagnef beror på oacceptabla spår

Flera bilar har kört in i träd eller voltat på vägar med sju till åtta centimeter djupa spår i is. Under mina närmare 40 år på Trafikverket (då Vägverket), fram till 2013, arbetade jag kring 1990 med regler för vad som var optimal standard på vinterväg. Det här är en grannlaga uppgift där ofta den statistik som förelåg inte räckte till utan i flera fall får man gå på erfarenhet.

Två gånger i veckan åker jag nu sträckan Borlänge-Björbo och sedan en kort sträcka på riksväg 66 och därefter på lägsta klassens väg mot Lindesnäs. Totalt är det en sträcka på 80 kilometer. På den är det inga spår och inga andra problem och minsta vägen plogas och sandas med traktor av modell större.

Kring 1990 fanns ett stort motstånd mot vägsalt bland bilister. Men osaltade vägar ger i stället risk för fastkörd snö och is. Då var spårdjup upp till två centimeter tillåtet. Tanken var att vid större spårdjup skulle man hyvla inom något dygn. Detta gränsvärde byggde på vad vi i gruppen själva erfarit utifrån sladdrisk.

I dag tycker jag att gränsvärdet är satt ganska högt. Vid stadigt kallare väder än sex minusgrader tilläts tidigare viss halka även på större vägar som oftast ska vara helt bara. Detta känns rätt även i dag - att göra punktsandning på utsatta ställen.

Många olyckor på vintern kan ha samma orsaker som olyckor sommartid. Men när fem till sex olyckor sker på några dagar vid bodarna i Gagnef genom sladd vid sju till åtta centimeters djupa spår så bör orsaken stå 100 procent klar; spåren är oacceptabla!

Före privatiseringen menade man att gamla driften höll överstandard. Väghyvlar är i dag bristvara och dyra i inköp och dessutom långsamma. Jag har hört att i stället kan plogbilen ha så kallat underbett med rivstål.

Östen Johansson, Djurmo