Trots beslut i kommunfullmäktige - äldreboendets mat färdas över två mil: "Helt fel om man vill vara en miljökommun"

I flera år har Allan Mattson och Kommunlistan Långshyttepartiet kämpat för att maten till äldreboendet Granen i centrala Långshyttan ska tas från den närliggande Jonsboskolan istället för att färdas från Vasaskolan i centrala Hedemora.

– Det känns ju lättare och mer logiskt att transportera maten hundra meter istället för att den ska tas från Hedemora. Om man vill vara en miljökommun kan man inte transportera mat 45 kilometer tur och retur, säger Allan Mattsson.

2015 tog Hedemora kommunfullmäktige beslut om att maten skulle börja tas från Jonsboskolan. Men än har beslutet inte verkställts, något som Allan Mattson tagit upp vid flera kommunfullmäktigesammanträden.

Enligt Allan Mattson är det omsorgsnämnden som vägrat verkställa kommunfullmäktiges beslut och vid senaste sammanträdet den 13 mars ställde han frågan direkt till kommunstyrelsens ordförande Ola Gilén (s) som då valde att svara vid nästa sammanträde i april.

– Det kan varken bero på ekonomiska eller logistiska skäl och jag vill ha en förklaring, säger Allan Mattson.

På omsorgsnämnden berättar ordförande Owe Ahlinder (c) att man delar Allan Mattssons syn om att maten till Granen inte bör tas från centralköket i Hedemora men att det i nuläget inte går att göra på något annat sätt.

– Omsorgsnämnden har undersökt möjligheterna och diskuterat frågan. Problemet är att man inte får någon kontinuitet för att skolans kök är stängt under loven och under somrarna, medan Vasaskolans kök tillagar mat även under de perioderna, förklarar Owe Ahlinder.

Vasaskolans kök fungerar som Hedemora kommuns centralkök och transporterar även mat till äldreboendet Munkbohemmet i centrala Hedemora.

De båda äldreboendena har mottagningskök där maten från centralköket värms och förbereds. Owe Ahlinder berättar att omsorgsnämnden, istället för att transportera mat till de båda äldreboendena, tittar över möjligheterna att bygga tillagningskök som man gjort i flera byskolor.

– Det finns ingen vits att köra maten om man istället kan tillaga den på äldreboendena. Vi är ute efter den lösningen men förutsättningarna finns inte än, säger Owe Ahlinder och berättar att man i dagarna kommer att lägga ett nytt förslag för att utreda möjligheterna.