Mod och miljö: En gruvas väg in i framtiden

Sedan 1957 har Boliden brutit zink, koppar, bly, guld och silver i Garpenberg. I drygt 60 års tid har gruvan gått igenom en rad olika förändringar – från nedläggningshot till en stabil framtid. Det har varit en händelserik period sedan Jenny Gotthardsson började arbeta vid gruvan 2001 och sedan drygt ett år tillbaka har hon varit områdeschef för gruvan.

– Vi har haft en otrolig utveckling. Vi har expanderat och har idag en av världens mest moderna gruvanläggningar samtidigt som vi håller en oerhört hög miljöprestanda.

Torsdagen 25 januari anordnas Dalarnas största företagarfest Stjärngalan i Borlänge. Under den ska Jenny Gotthardsson hålla ett seminarium under rubriken "Med mod in i framtiden"

– Man kan ju alltid fundera vad mod är. Det finns många genom gruvans historia som gjort det möjligt för att gruvdriften ska kunna fortsätta. Många olika viktiga beslut som lett gruvan genom svåra tider, säger Jenny Gotthardsson ödmjukt inför det arv hon förvaltar.

I slutet av 1990–talet var det osäkert om gruvan ens skulle överleva. Låga metallpriser och dåliga ekonomiska resultat hotade den fortsatta verksamheten. Det var först när man fann fyra nya fyndigheter i början av 2000–talet som man återigen kunde börja tro på framtiden.

– När jag började här 2001 talades det om att malmen skulle ta slut inom 3–4 år. Efter några år fann man nya fyndigheter som med vår nuvarande bryttakt räcker fram till 2047 – så bra framtidsutsikter har Bolidens gruva här i Garpenberg aldrig haft, säger Jenny Gotthardsson.

Hon fortsätter berätta att mod också är att se möjligheterna med den nya tekniken.

– Det finns ett citat som jag tycker ringar in vår verksamhet. "Det är inte ny teknik du ska vara rädd för, utan gammal teknik". Vi vågar att använda den nya tekniken för att göra gruvdriften mer effektiv och säkrare, säger hon.

Den automatiseringen som Bolidens gruva i Garpenberg går igenom och utvecklar tillhör de modernaste i världen och har uppmärksammats av bland andra New York Times.

Men Jenny Gotthardsson är noga med att påpeka att det fortfarande är medarbetarna som som är viktigast – det är de som utvecklar och driver tekniken framåt.

– Kompetensen hos våra medarbetare utvecklar automatiseringen så att vi kan vara en av de mest moderna gruvorna i världen. Det är ett tydligt exempel på hur bra det blir när mänsklig kunskap och teknik går hand i hand för att utveckla något positivt, förklarar hon.

Medarbetarna och automation är två av benen som gruvan i Garpenberg står på. Men för Jenny Gotthardsson som är miljövetare i grunden är just miljön en av de röda trådarna som lyser tydligast när hon blickar in i framtiden.

– Miljön är viktig både för mig, företaget såväl som alla som bor i Garpenberg. Den teknikutvecklingen vi gått igenom hjälper oss att vårda vår framtid så väl som miljön, avslutar Jenny Gotthardsson.

Fakta

Cirka 375 före vår tidsräkning

Forskning visar att gruvdriften i Garpenberg troligtvis startade redan år 375, före vår tidsräkning. Från och med 400–talet, efter vår tidsräkning, räknar forskarna att gruvan haft en kontinuerlig drift.

1200 – 1300–tal

Tyska bergsmän anlitades för att lära ut effektiva brytningsmetoder. Av ortsbefolkningen kallades de tyska bergsmännen för ”garpar”. Namnet gav upphov till kyrkbyns namn ”Garpenberg”.

1523

Gustav Vasa blir kung över Sverige och bestämmer att gruvdriften ska utökas.

1600–1800–tal

Garpenbergs gruva drivs vidare av olika adliga släkter. Däribland Funck, Stockenström och Cornelius. Perioden präglas av vilda sviktningar i konjukturen – stora bruksgårdar byggs och bolag sätts i konkurs.

Slutet av 1800–talet

Gruvan i Garpenberg delas upp mellan tre olika grupper. Varav var Rullshytte Grufbolag som senare kom att bli Garpenberg AB.

Början av 1900–talet

En järnväg upprättas för att effektivisera malmtransporter.

1942

Ett svårt ras drabbar ett av gruvans schakt.

1940–1950–tal

Då det fanns en stor risk att den intilliggande Gruvsjön skulle vattenfylla gruvan torrlades den norra delen av sjön.

1957

Boliden köper anläggningen vid gruvan.

1990–tal

Låga metallpriser och dåliga ekonomiska resultat gör att gruvan är nära att gå under.

2000–talet

Fyra nya fyndigheter räddar bolaget tillsammans med stigande metallpriser gör att man istället för att behöva lägga ner kan expandera in i framtiden.

2010–talet

Nya rika fyndigheter gör att man har säkrat gruvdriften till 2047 – med dagens teknik. Det är den största framförhållningen Boliden har kunnat ha i Garpenbergsgruvan. 2011 satsar Boliden 3,9 miljarder kronor för att bygga ut anläggningen.