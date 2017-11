Matträff i Hedemora ska bygga broar – rätter från sju länder på en kväll

Afghanistan, Syrien, Palestina, Libanon, Eritrea, Irak och Somalia. Det är dessa länders matkultur som kommer att synas på borden hos IOGT-NTO på torsdagskvällen. Omkring 80-90 personer väntas närvara varav uppåt 70 är från de nämnda länderna.

– Vi vill bygga broar mellan olika länder. Det finns ju många som ser varandra som främlingar, men på det här sättet kan vi lära känna varandra och bryta mönstret, säger Solweig Lundin, initiativtagare till matträffen som arrangeras genom ett samarbete mellan Rotary, IOGT-NTO och NBV, Nykterhetensrörelsens bildningsverksamhet.

Vart och ett av de sju länderna bjuder på två maträtter. Den uppmärksamme noterar dock säkert att Sverige saknas bland de olika matkulturerna. Något som kan uppfattas som märkligt då man vill bygga broar.

Men det finns en tanke bakom det enligt Solweig Lundin.

– Detta är bara början på flera projekt framöver. Till påsk blir det tvärtom. Då får de smaka på svensk mat och då kommer vi dessutom att kunna laga mat tillsammans. De har ett stort kök på IOGT-NTO.

Solweig berättar vidare att det kommer att finnas tolkar på plats för att hjälpa till med kommunikationen. Det kan behövas när många språk blandas, även om arabiskan delvis fungerar som gemensamt språk i det här sammanhanget.

Men tolkarna kommer i alla fall väl till pass av flera skäl. Bland annat kommer gästerna få information om hur de kan få språkvänner och hitta vägar in på arbetsmarknaden via projektet "En väg in".

Solweig Lundin jämför spontant arrangemanget med tv-programmet "Så mycket bättre", där olika artister förs samman och tar del av varandras musik och livshistorier.

– En del blir ju vänner för livet. Samtal kan betyda så mycket.