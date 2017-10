Dalfolket skänkte 1,1 miljoner till Världens Barn – så mycket samlades in i din dalakommun

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

I helgen hölls Världens Barn-galan i SVT, där pengar samlades in till Världens Barn. Insamlingen fyller 20 år i år och har samlat in 1,5 miljarder kronor under årens lopp. I år har drygt 80 miljoner kronor samlats in, hittills. I Dalarna har det samlats in över 1,1 miljoner kronor.

– Vi jobbar för de barn som har det allra, allra svårast. Det handlar om barn som saknargrundläggande rättigheter, som hälsa, trygghet och skolgång, berättar Elisabeth Dahlin,ordförande för Världens Barn, i ett pressmeddelande.

Hon är även generalsekreterare för Rädda Barnen som är en av de 14 organisationer som genomför riksinsamlingen och också kanaliserar delar av de inkomna medlen.

I pressmeddelandet lyfter Världens Barn fram Sveriges Radio P4:s alla kanaler, som på olika sätt är aktiva i insamlingen genom inringda gåvor och sms och genom lokala aktiviteter i landet. "P4-kanalerna utgör en omistlig draghjälp för den Riksinsamling som sker genom organisationer och frivilliga", skriver Världens Barn i pressmeddelandet.

– Det är slående vilken kraft som finns i alla olika sorters engagemang, Det kan vara en person som cyklar från Halmstad till Stockholm eller från Älmhult till Milano – eller en hel skola i Frövi i Lindesberg som genomför ett sponsorslopp för Världens Barn. Hundratusentals kronor samlas in på detta sätt, säger kampanjledare Evy Jonsson i pressmeddelandet.

Totalt har Dalarnas kommuner samlat in 1 124 337 kronor.

Kommun (Insamlat per person):

1. Hedemora: 7,35 kronor per person

2. Smedjebacken 6,68 kronor per person

3. Malung-Sälen 6,61 kronor per person

4. Avesta 5,65 kronor per person

5. Falun 4,63 kronor per person

6. Mora 4,30 kronor per person

7. Gagnef 4,26 kronor per person

8. Vansbro 3,95 kronor per person

9. Rättvik 3,54 kronor per person

10. Orsa 3,49 kronor per person

11. Älvdalen 2,84 kronor per person

12. Leksand 2,33 kronor per person

13. Borlänge 2,29 kronor per person

14. Ludvika 2,24 kronor per person

15. Säter 1,36 kronor per person

Mest generösa kommun i landet var Norsjö, med 243,11 insamlade kronor per person, följt av Sorsele, 146, 27 kronor per person och Arjeplog, 119,18 kronor per person.

Mest generösa storstad var Eskilstuna med 9,62 insamlade kronor per person, följt av Örebro, 9,52 kronor per person och Hässleholm, 7,30 kronor per person.

Mest generösa län var Gotland, med 16.37 insamlade kronor per person, följt av Kronoberg, 11,85 kronor per person och Västerbotten med 9,03 kronor per person.

Fakta – Världens Barn:

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med 14 humanitära organisationer: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.

Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj.

