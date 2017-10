Bolidens aktie rasar: "I Garpenberg hade vi problem med bergsstabiliteten"

Boliden presenterade flera nyheter i samband med delårsrapporten. Lennart Evrell meddelade att han ska lämna sin post som vd, sommaren 2018.

– Jag har haft tio fantastiska år på Boliden men nu är det dags för mig att fokusera på annat. Mitt beslut annonserar jag i god tid så att vi får möjlighet att finna en fortsättning för Boliden. Jag kommer att göra allt för att successionen blir den bästa, säger Lennart Evrell i ett pressmeddelande.

Aktien sjönk trots att både försäljningsintäkterna och rörelseresultatet ökat under juli till september 2017 jämfört med motsvarande period 2016. Rörelseresultatet blev 1,8 miljarder kronor under tredje kvartalet 2017 mot 1,5 miljarder ett år tidigare. Intäkterna från försäljningen blev 11,6 miljarder kronor under det tredje kvartalet i år jämfört med 9,7 miljarder under juli till september 2016.

Aktiemarknadens analytiker hade räknat med betydligt starkare siffror från Boliden. Enligt nyhetsbyrån SME Direkt hade analytikerna räknat med att försäljningen skulle bli 12,3 miljarder kronor för det tredje kvartalet.

Anledningen till att Boliden inte nådde upp till förväntningarna var att det gjorts mycket underhåll och att det varit produktionsstörningar inom bolaget.

– Underhållsarbete i alla gruvor och produktionsstörningar gav en lägre produktion än föregående kvartals mycket höga nivå. I Garpenberg hade vi problem med bergsstabiliteten i ett produktionsområde och bröt därför malm i områden med lägre halt. Positivt är att Kevitsa fortsätter att utvecklas starkt och att kassaflödet var högt, säger Lennart Evrell i ett pressmeddelande.