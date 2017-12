Hårt internt arbete pågår för att lotsa Dalarna in i den nya planerade länsregionen

För dig som är pluskund:

I veckan ställde sig regeringskansliet bakom Dalarnas ansökan om att få bilda en länsregion. Samtidigt fick Södermanlands, Värmlands och Västerbotten också stöd för sina ansökningar.

– Vi fyra län är de sista fyra i landet som inte redan är länsregion eller på väg att snart bli det. Regeringen ser positivt på ansökan. De vill ha en enhetlighet i landet. De vill att ett direktvalt regionparlament ska vara direkt ansvarigt för alla beslut som beskrivs i lagen om regionalt utvecklingsansvar, säger Göran Carlsson - som är länets högste tjänsteman för regionarbetet.

I dag har Region Dalarna, som inte är ett direktvalt organ, ett stort utvecklingsansvar. Bland annat fördelar de statliga regionala utvecklingspengar, tar fram EU-program som styr pengarna och beslutar om satsningar på länsinfrastruktur.

– Med en region och direktvalt regionparlament blir det en ännu mer utvecklad demokratisk styrning - och regionalt ansvar, säger Göran Carlsson.

I vår fattar regeringen det formella beslutet om att föreslå riksdagen att tillåta de nya regionerna från 2019. Redan nu har landstinget, länets kommuner och Region Dalarna beslutat att landstinget ska ta över ansvaret för kollektivtrafiken efter nyår. Det underlättar inför bildandet av nya länsregionen. Regeringen har också godkänt skatteväxlingen för detta. Landstinget får 47 öre mer för varje skattad hundralapp i Dalarna - genom en skatteväxling med kommunerna - för att finansiera hela kollektivtrafiken i länet.

– Det rullar på som planerat. Likadant är det med de nya förberedande arbetena, säger han.

Just nu pågår totalt 26 olika utredningsuppdrag som ska bli klara under året för att en länsregion ska kunna fungera fullt ut den 1 januari 2019. Det handlar bland annat hur i detalj allt ska organiseras när personalen från landstingets ska smältas samman med personalen från Region Dalarna och de berörda som arbetar med dessa utvecklingsfrågor vid länsstyrelsen. Förslaget är nu att det ska bildas en särskild regional utvecklingsnämnd och en särskild förvaltning för dessa frågor. Det på samma sätt som det blir för kollektivtrafiken nästa år och vilka också ska in i den nya regionen.

– Arbetet med etablerandet av utvecklingsnämnden och förvaltningen kommer vi att jobba med nästa år. I det ligger var deras stödfunktioner som ekonomi, HR och kommunikationsfrågor organisatoriskt ska ligga, lokaler, chefsfunktioner med mera, säger han.

Det är främst de gemensamma administrativa stödfunktionerna vid landstinget, de 80-talet anställda vid Region Dalarna och ett fåtal berörda vid länsstyrelsen som i praktiken kommer märka av den nya regionen. Rent fysiskt kan de få byta arbetsplats.

– Det stora flertalet av landstingets drygt 8 000 anställda kommer troligtvis inte märka mycket - bara att de får en ny e-postadress. Region istället för landsting, säger Göran Carlsson.

Höstens val blir ett val till landstingsfullmäktige. I praktiken handlar det ändå om ett val till den nya regionen och det nya regionparlamentet.

– Under det första landstingsfullmäktige efter valet, i oktober, kommer namnfrågan troligtvis upp. Då har landstingsfullmäktige också lagens tillåtelse att byta beteckning till regionfullmäktige och regionstyrelse - även om den nya länsregionen bildas först den 1 januari 2019, säger Göran Carlsson.

