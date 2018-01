Här är nya superscenen som Kalle Moraeus och Stiko Per ska uppträda på

Förra året satsade SVT på en rekorddjup scen i Melodifestivalen. Nu har man låtit scenen växa åt andra håll.

- Vi breddar oss till maxbredden 30 meter för första gången. I stället för att ha en tydlig riktning framåt och vara djupa och spetsiga så har vi öppnat upp mycket mer. Vi börjar högt upp, långt bak, och strävar framåt, ner mot publiken, säger Viktor Brattström, som står bakom scenografin för tolfte gången.

Artisternas spelyta är runt 14 gånger 14 meter och runt den finns totalt 68 led-rutor. De högst placerade hänger på 9 meters höjd, merparten står på pelare på scenen och de längst fram står på arenagolvet.

- De skapar en tydlig formation och en av mina tankar är att leka mycket med ljuset i mellanrummet. Man kan skicka ljus genom dem men även jobba med inbyggt ljus och skapa en tredimensionell värld, säger Viktor Brattström.

För första gången har man också hängt en "centerpiece" över scenen med led-ytor, med vilken ljuseffekter kan skapas. Det blir dessutom en hästskoformad catwalk som skapar ett inramat utrymme för publik, en så kallad snakepit, framför scenen.

En annan nyhet är att greenroom, som i fjol fanns på en upphöjning på scenen, flyttas ut i publiken.

- Vi har valt att ta ner artisterna för att skapa lite mer närhet, värme och kontakt med vår publik, lite som vi har gjort på finalerna i Friends de senaste åren, säger Viktor Brattström.

Christer Björkman, Melodifestivalens tävlingsproducent, ser fram emot att få jobba med scenen.

- Man kan göra väldigt många olika uttryck med de här led-ytorna och med ljuset. De har jobbat väldigt mycket med att integrera ljus, teknik och scenografi. Så den känns otroligt spännande, säger han.

Melodifestivalens första deltävling avgörs i Karlstad den 3 februari med David Lindgren som programledare. Den 10 februari tävlar Stiko Per Larsson från Leksand i Göteborg och helgen därefter slåss Kalle Moraeus och Orsa Spelmän om en plats i finalen den 10 mars.

Linus Brännström/TT

Fakta: Melodifestivalen 2018

Deltävlingarna:

3/2 Karlstad, Löfbergs arena: Sigrid Bernson: "Patrick Swayze", John Lundvik: "My turn", Renaida: "All the feels", Edward Blom: "Livet på en pinne", Kikki Danielsson: "Osby Tennessee", Kamferdrops: "Solen lever kvar hos dig", Benjamin Ingrosso: "Dance you off".

10/2 Göteborg, Scandinavium: Samir & Viktor: "Shuffla", Ida Redig: "Allting som vi sa", Jonas Gardell: "Det finns en väg", Margaret: "In my cabana", Stiko Per Larsson: "Titta vi flyger", Mimi Werner: "Songburning", Liamoo: "Last breath".

17/2 Malmö, Malmö arena: Martin Almgren: "A bitter lullaby", Barbi Escobar: "Stark", Moncho: "Cuba libre", Jessica Andersson: "Party voice", Kalle Moraeus & Orsa Spelmän: "Min dröm", Dotter: "Cry", Méndez: "Everyday"-

24/2 Örnsköldsvik, Fjällräven center: Emmi Christensson: "Icarus", Elias Abbas: "Mitt paradis", Felicia Olsson: "Break that chain", Rolandz: "Fuldans", Olivia Eliasson: "Never learn", Felix Sandman: "Every single day", Mariette: "For you"

Andra chansen avgörs i Kristianstad den 3 mars och finalen arrangeras i Friends arena i Stockholm den 10 mars.