GS75 på Romme – här är expertens bästa tips

Vi provar i alla fall med två singelstreck och placerar det första på Jim Oscarssons Sergie Phefirst (GS75-3), en liten fin Sergie Hanover-avkomma som lekte hem årsdebuten utan att ställas på några större prov. Han möter säkert bättre hästar nu, men intrycket var att han duger en liten bit i klassen i alla fall.

LÄS ÄVEN: Strömbergs besked efter Piratens 27:e seger: "Jag kör finalen"

En som redan blivit halvmiljonär är Man At Work (GS75-7). Han vann i årsdebuten för att galopperade bort sig senast. Nu tror vi att han sköter sig igen för Ulf Eriksson som vunnit med hästen tidigare.

MATS PERSSON

GS75-1

Antonio America blev störd till galopp senast. Han lär bättre än raden och är ett givet segerbud. Leonardo Vici har inte startat sedan oktober och är lite svårbedömd även om kapaciteten är god. Walle West var bra i comebacken och med lite tur på vägen kan han vara långt framme trots utgångsläget. Quarto Käbb har som oftast ett dåligt utgångsläge men brukar vara långt framme i alla fall.

Ranking: 6, 5, 11, 12, 10, 2, 9, 8, 1, 3, 4, 7

GS75-2

Qiao Q.L. är under utveckling och ett givet bud från sitt fina läge. Heylow har ett bra läge och en fin proposition och är säkert med i striden igen. Bear Seat är mycket bättre än traden och får inte glömmas bort. Ineedyourmoneymum blev nedspeedad till favorit senast och gjorde ett bra lopp även om hon inte vann. Inte värre emot nu och hon måste med på kupongen.

Ranking: 2, 1, 5, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 9

GS75-3

Sergie Phefirst vann på bra sätt i årsdebuten och från ett fint läge kan det bli andra raka. Murrvinn hinner med en start innan det här och får visa formen där. Joyus galopperade i starten senast. Kan inte utnyttja läget, men går han felfri är han inte borta i ett öppet lopp. Boom Boom Becker har inte startat på ett tag och är knappast på topp men är ändå värd att se upp med då loppet är öppet.

Ranking: 3, 2, 1, 7, 11, 12, 4, 5, 8, 6, 9, 10

GS75-4

Arragon är inte att lita på men felfri duger han bra i klassen och från det här läget lär det bli ett offensivt upplägg. Kong Henry är betydligt stabilare och missar sällan en plats om det inte handlar om den allra högsta klassen. Norrskens Kongen kommer från ett formstarkt stall och läget är helt perfekt. Sundbo Samuraj har gjort två bra lopp i rad i år och är inte heller ofarlig.

Ranking: 7, 9, 1, 5, 3, 10, 4, 2, 6, 8

GS75-5

Bottnas Dragon går bra varje gång och är under utveckling. Trots läget bör det vara en vettig chans då han tål att göra en hel del själv. Chris Tomlin Am är bra i grunden och säkert bättre än senast med ett lopp i kroppen. Bon Natal har gjort en start i år utan att få något med. Nu har han ett bra läge och går han som i höstas är han ett segerbud. Glide Street kan vara en platsrysare men får svårt att vinna.

Ranking: 11, 2, 1, 5, 9, 10, 3, 12, 6, 7, 8, 4

GS75-6:

Linda’s Girl svarade för en strålande prestation senast. Nu har hon ett svårt läge och måste vara minst lika bra, men på form så får hon tipset. Donna Mearas har också form och kommer med två raka segrar men möter tuffare motstånd nu. Under The Counter kommer mer och mer och kan med lite tur komma bra till från det här utgångsläget. Happy Ours agerar ojämnt men har ett bra läge och rätt dag är hon med i striden.

Ranking: 15, 5, 6, 3, 12, 10, 9, 1, 4, 2, 11, 7, 8, 14, 13

GS75-7:

Man At Work galopperade bort sig senast. Han är normalt sett stabil och ska kunna runda det här gänget. Dennis The Castella orkade inte från utvändigt ledaren senast. Han är annars väldigt stark och tidig bakom favoriten. Baron d’Inverne står bra inne i loppet och har ett intressant smygläge. Titan Arrow vann lite turligt näst senast, men har form och trivs om det blir tempo på loppet.

Ranking: 11, 3, 1, 4, 7, 6, 10, 9, 12, 2, 5, 8

Systemförslag

GS75-1: 5, 6, 11

Res: 12, 10

GS75-2: 1, 2, 5, 10

Res: 3, 4

GS75-3: 3 Sergie Phefirst

Res: 2, 1

GS75-4: 1, 5, 7, 9

Res: 3,10

GS75-5: 1, 2, 11

Res: 5, 9

GS75-6: 5, 6, 15

Res: 3, 12

GS75-7: 11 Man At Work

Res: 3, 1

Rader: 432

Kostnad: 432 kronor

Dagens Dubbel:

Avd 1: 5, 6, 15

Avd 2: 11 Man At Work

Kombinationer: 3 st

Övriga lopp

Lopp 1: 4 Charming Soldier - 9 Sahara Sun - 3 Kulani. Outs: 5 Daredevil N.L.

Lopp 2: 1 Twyla Face - 5 Aleppo Pine - 2 All Guns Blazing. Outs: 7 A Perfect Victory.

Lopp 3: 8 Järvsö Kristian - 3 Grude Jerka - 2 Nygårds Julie. Outs: 9 Tjotta Godtfred.

Lopp 4: 5 Adore Sutola - 4 Anders Goodland - 2 Gurra Knight. Outs: 7 Mr Big Sox.